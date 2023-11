close info Pinterest

Natálie Borůvková 17. 11. 2023 8:20 clock 3 minuty video

Narodila se v září 1984 v Příbrami. Zlom v jejím životě nastal o 19 let později, když se stala Miss České republiky pro rok 2023. Jak vypadá a co dělá Lucie Váchová rovných dvacet let po svém vítězství?

Nadějná gymnastka Lucie Váchová celé dětství zasvětila sportu. Jako úspěšná sportovní gymnastka se v 19 letech přihlásila do soutěže Miss, kterou vyhrála. Vítězství v Miss Lucii otevřelo dveře nejen na modelingová mola, ale také do filmového průmyslu. Přesto ve světě showbyznysu nebyla úplným nováčkem. Již v roce 1999 si ji režisér Vladimír Michálek vybral pro postavu Hedviky v Pražských povídkách a o rok později do svého filmu Anděl Exit. Lucie neměla touhu stát se nejkrásnější dívkou své země. Do soutěže Miss ČR 2003 ji tehdy přihlásili její přátelé z gymnastického oddílu. Všem bylo jasné, že na to Lucie s mírami 90-60-90 skutečně má. Do finále se Lucie dostala jako vítězka semifinálového kola Miss Západní Čechy. Přesto, že favoritkou diváků byla tehdy Klára Medková, porota nakonec za nejkrásnější dívku České republiky zvolila právě Lucii. Ta se v den svého vítězství stala patnáctou Miss České republiky. Porotu prý zaujala nejen svou dokonalou postavou, ale také milých a vstřícným vystupováním. Jak vypadá dnes? Lucie svého vítězství využila na maximum. Zdobila přehlídková mola těch nejlepších českých návrhárů a po očku pokukovala také po herectví. Pro více informací se podívejte na toto video: Zdroj: Youtube Diváci ji nejprve mohli vidět v nováckém seriálu z novinářského prostředí Redakce, který se natáčel v roce 2004. Brzy na to Lucie dostala nabídku, aby se na stejné televizní stanici stala moderátorkou předpovědí počasí. Spolupráce však Lucii dlouho nevydržela. Kvůli údajným podvodům s příjmy ze strany svého tehdejšího přítele, byla nucená v roce 2005 z Novy odejít. V roce 2006 ji diváci mohli vidět v nepříliš úspěšných českých filmech jako Zahradník, Prachy dělaj člověka nebo Experti. Zlom v její kariéře nastal v roce 2007, kdy Lucie začala moderovat počasí na konkurenční televizi Prima. V téže roce se také objevila ve videoklipu k písni Tvý slzy nic nezmění. Lucie je i dvacet let od svého vítězství v soutěži Miss České republiky krásná. Jak sama uvedla, dozrála, a to nejen fyzicky, ale především psychicky. Je vdaná za jachtaře Davida Křížka, se kterým má dvě děti. Dceru Lolu a syna Davida. Lucie si zažila nelehké časy, když se její manžel ocitl ve vězení za údajné tunelování Metropolitního spořitelního družstva. Dostal 5 let nepodmíněně, nakonec byl však za dobré chování v dubnu letošního roku propuštěn na podmínku. www.blesk.cz, www.news.sk, www.kafe.cz

