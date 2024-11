Externí autor 15. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Narozdíl od tety Heleny má Lucie Vondráčková se svým bratrem Davidem nadmíru dobré vztahy. Starší sestra na svého mladšího bratříčka nedá dopustit a možná i proto před časem vyslovila obavu, když se provalilo, čím si chce vydělávat na živobytí. Co byste na to řekli vy?

Pojďme si nejdříve připomenout, jak to vůbec s rodinnými vztahy v rodině Vondráčkových je. Nejslavnější z rodu jsou nepochybně Helena a Lucie, tedy teta a neteř. Ty se ale už více jak dvacet let nebaví. Proč tomu tak je? Vezmeme to hezky od začátku.

Rodinnou idylku vystřídalo v roce 2003 ticho po pěšině

Helena Vondráčková v roce 1964 vyhrála soutěž Hledáme nové talenty, což nastartovalo její zářnou kariéru, která trvá dodnes. Rok na to získala Zlatého slavíka a od té doby platila za jednu z nejúspěšnějších a nejhranějších zpěvaček v Československu.

I její mladší bratr Jiří “fušoval” do řemesla. Ačkoliv ne jako zpěvák, nýbrž jako skladatel. Jednu dobu dokonce pro svou sestru skládal a jeho manželka Hanka psala texty. Prostě rodinná idylka.

Nicméně tomu se učinila přítrž v roce 2003, kdy se Helena Vondráčková provdala za Martina Michala. To se jejím příbuzným nepozdávalo, protože to byla kontroverzní postavička, jejíž povaha se ostatně projevila v následujících letech a s jejími bizarními kroky a postupy se můžeme skrze různá média seznamovat dodnes.

Byl to především Helenin bratr Jiří, kterému se Martin Michal nelíbil, myslel si, že se chce přiživit na sestřině slávě. To se ovšem zase ale nelíbilo Heleně, a tak došlo k vážnému narušení všech vztahů, a to nejen s Jiřím, ale také s Hanou a jejich dcerou Lucií, tedy Heleninou neteří.

Vztahy jsou na bodu mrazu dodnes, a možná právě proto se část rodiny snaží ty zbylé, “neporouchané” co nejvíce opečovávat a udržovat. Skvělým příkladem je právě Lucie Vondráčková a její bratr David. Ten Lucii podržel i v době, kdy byla v “nemilosti” veřejnosti, když se rozváděla s manželem, hokejistou Tomášem Plekancem. Lidé ji totiž označovali za zlatokopku.

Co o svém bratrovi říká Vondráčková?

Co ovšem o tomto mladším sourozenci vlastně víme? Moc toho není, nicméně web Extra.cz vypátral archivní Pestrý svět, kde se Lucie Vondráčková o svém bratrovi vyjadřuje takto: „Studuje Euroškolu, skvěle tancuje a je trochu počítačový maniak. Dost posiluje a mluví perfektně anglicky. A holky mu pořád volaj. To je tak ve zkratce můj bratr David.“

Další věc, která je o něm veřejně známá, je to, že je velkým milovníkem pokeru. Dokonce tak velkým, že z toho udělal svou obživu. Z toho ovšem moc Lucie nadšená nebyla, protože se, přirozeně o bratra bála. Jedná se o hazardní hru.

„Posledních sedm let se živím pokerem. V roce 2010 jsem skončil v zaměstnání a začal se tím živit. Hraju převážně on-line. Mým cílem je neustále se zlepšovat,“ cituje slova Davida Vondráčka časopis Pestrý svět. A to, že se mu daří, dokázal ocenit i jeho tatínek Jiří.

Hraje přes počítač s celým světem

„Je dobrej, jde mu to! Přijde mi to nepochopitelné, ale on se tím živí. Hraje přes počítač s celým světem, tam začíná tu hru třeba 200 tisíc lidí a on se musí dostat do finále, kde už se potom hraje o peníze. Najednou jich tam hraje deset. Žádné štěstí, žádná náhoda, musíš to umět,“ řekl před lety v rádiu Frekvence 1 Jiří Vondráček.

Zda-li se pokeru věnuje i dnes, je otázkou. Web Extra.cz píše, že jeho sociální sítě jsou především plné náznaků o nějaké činnosti v sousedním Rakousku. Redakce ale dál bohužel nic nevypátrala. Můžeme tedy jen doufat, že se Davidu Vondráčkovi daří dobře, a že vztahy se zbytkem rodiny jsou i nadále na výbornou.

