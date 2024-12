Externí autor 5. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková si po rozvodu s manželem, hokejistou Tomášem Plekancem pořídila starší dům na pražské Libuši. Když se tato informace dostala na povrch, lidé si mysleli, že je to pěkná hloupost. Vondráčková ale všem vytřela zrak, když ukázala, jak pěkně si to tam zařídila.

Nebylo to ze dne na den, ale dnes má Lucie Vondráčková bydlení svých snů. Pokud totiž máte dost peněz i nervů, vysněné bydlení je skutečně možné si pořídit. A přesně to udělala Vondráčková. Umělkyně chtěla nějaký starý dům, který by si mohla předělat přesně podle svého, a také se jí to podařilo.

Už jen koupě dvou domů a pozemku Lucii přišlo na pořádný balík. Zaplatila za ně přes 24 milionů korun. Jistou částku ale investovala za prodej luxusního bytu na Kavčích horách, který kdysi dostala od dnes již bývalého manžela Tomáše Plekance. Navíc získala i štědré vyrovnání.

Ekologické království

Vondráčková povolala “do zbroje” řadu firem, které provádějí rekonstrukce. Ty dostaly za úkol přestavit a postavit vše tak, jak si Lucie přála. Jedním z hlavních požadavků bylo, aby vše bylo ekologické a šetrné k přírodě.

„Jsem zastánce ekologie a přírodních materiálů, nechci zbytečně zatěžovat planetu,“ řekla tehdy k probíhající rekonstrukci Vondráčková. Co bylo tedy ze dřeva a bylo možné zachovat, zachovalo se. Stejně tak i cihlové obložení a nový dech dostal dřevěný krov v centrální místnosti.

„Všechny nápady jsem měla v hlavě, řemeslníci je pak přenesli do reality,“ pokračuje v líčení a dodává, že už od začátku měla jasnou představu o tom, jak má vše vypadat. Interiéroví designéři teda přišli zkrátka, protože Lucie si vše vymyslela sama. Dokonce se tázala na rady i svých fanoušků na sociálních sítích, a to je jinak k veřejnosti, co se jejího soukromí týká, velmi skoupá.

Je zřejmé, že ale z projektu byla natolik nadšená, že tuto radost z nově vznikající věci zkrátka musela sdílet s ostatními. A že skutečně bylo co. Vondráčková totiž očividně nemá talent jen na hraní a zpívání, ale také na zařizování domovů. Právě proto oni designéři nebyli vůbec potřeba.

Úžasná zašívárna

To nejzajímavější ovšem na Luciině domu je garáž. Proč právě garáž? Umělkyně se rozhodla ji totiž zařídit ve stylu Harryho Pottera. To byl totiž její další snový projekt. A protože už víme, že Lucie je talent i na interiéry, i tento se jí podařilo zařídit tak, že se cítíte jako v knize o čarodějnickém učni.

Oprýskané zdi doplňuje působivá tapeta s točitým schodištěm, to vše dokonale vykresluje kouzelnickou atmosféru. Nemůže samozřejmě chybět šachovnice, ratanový nábytek a krb, který jen vybízí k tomu si vzít letaxový prášek a přemístit se do Příčné ulice.

Její potterovský projekt kvitovali i fanoušci, když Lucie zveřejnila výsledné video. „Wow, to je krása,“ vyjádřila svůj obdiv jedna z Luciiných fanynek. „To je tak útulné. Úžasná zašívárna,“ napsala další.

Ve velkém domě nebydlí sama

Ve velkém domě samozřejmě nebydlí sama, ale se svými dvěma syny Matyášem a Adamem, které má právě s Tomášem Plekancem. Ti se narodili v Kanadě, tudíž se hodí, že kousek od jejich vysněného domova se nachází britská škola, kam oba chlapci chodí.

Na projektu Lucie Vondráčkové je vidět, že sny se skutečně plnit dají. A tak se snad zpěvačce a dvojnásobné mamince v jejím novém domově žije dobře.

Zdroje: extra.cz, poznatsvet.cz, zeny.iprima.cz