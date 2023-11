Dnes osmadvacetiletá britská herečka Georgie Henley zazářila jako dětská hvězda, ale nepohasla a u filmu září dál. Vzácná nemoc ji zanechala jizvy na duši, se kterými se vyrovnala, na těle je roky skrývala. Je držitelkou několika nominací, dvou cen a jako mladá je už celebritou.

Okouzlující holčička

Tehdy osmiletou Georginu Helen Henley (*9. 7. 1995) neboli Georgii, jak zní její filmové jméno, si v dramatickém kroužku na dívčí škole v lázních Ilkley, farnosti severoanglickém Bradfordu vyhlédla šéfka castingu Pippa Hall. Ihned věděla, že pro postavu Lucinky (Lucy), jedné ze čtyř filmových sourozenců, kteří se pomocí magické skříňky dostanou do země Narnie prokleté zlou čarodějnicí k věčné zimě je ta pravá. Georgie se tak první částí trilogie Letopisů Narnie Lev, čarodějnice a skříň, která měla premiéru v roce 2005, dostala do světa filmu. Lucii hrála i v pokračování Princ Kaspian (2008) a Plavba Jitřního poutníka (2010).

Mezitím se v roce 2006 objevila i na televizní obrazovce jako mladá Jana Eyrová ve stejnojmenném seriálu, získala i role v divadle a dalších filmech, hrála i během studií. Za Lucinku v Narnie získala několik nominací na různé ceny, z nichž dvě vyhrála (2006, 2008).

Jizvy tajené a odhalené

V roce 2013 zkouškami na jedničku s hvězdičkou ukončila gymnázium v Bradfordu a začala studovat anglickou literaturu na univerzitě v Cambridge. Po šesti týdnech se nakazila masožravou bakterií, která „… mě málem připravila o život a způsobila spoušť v celém těle,“ svěřila se Georgie na Instagramu. Jedná se o poměrně vzácnou infekci kůže a tkání – nekrotizující fasciitidu, která se neskutečně rychle šíří a ničí tkáně. Georgii hrozila amputace celé levé ruky, podstoupila ale velmi náročnou operaci včetně kožních štěpů.

Na postavy, které Georie ztvárnila se můžete podívat na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

„Trvalo mi dlouho, než jsem se uzdravila a psychicky se s tím vyrovnala…,“ svěřila se. Jizvy na ruce skrývala téměř devět let make-upem, pod obvazy nebo dlouhými rukávy, nosila kalhoty, aby si mohla ruku strkat do kapsy. Nejenže se za jizvy styděla, bála se také, že by mohla kvůli nim u filmu skončit. Veřejně je ukázala na Instagramu až v roce 2022, když pochopila, že nikdo není esteticky dokonalý. „… za své jizvy se nemusím stydět. Jsou mapou bolesti, kterou mé tělo prožilo, a hlavně připomínkou mého přežití. Nemají vliv na mé herecké schopnosti a jsem hrdá, že jsem v tomto oboru člověk, který má viditelné jizvy.“ Dále napsala, že to, že je ukázala byl první krok, který ji po dlouhé době dal pocit svobody a štěstí. Věří, že v budoucnu bude o své zkušenosti schopná mluvit otevřeně.

close info Profimedia zoom_in Tak vypadá dnes Georgie ve svých 28 letech

Georgie nejen krásná

Georgie už toho za svůj mladý život stihla poměrně dost. Studia na Cambridge dokončila a literatura přirozeně patří k jejím koníčkům. Už během natáčení Letopisů napsala dvě knihy – Sněžný jelen a Sloup tajemství, které později věnovala Světovému fondu na ochranu přírody. V roce 2022 ji vyšla sbírka básní Obojživelník. Zabrousila i do režie. V roce 2015 si napsala a zrežírovala krátký film Tide.

Miluje hudbu, zpívá, hraje na kytaru a písničky i sama skládá, vystupuje s kapelami i v hudebních představeních.

Od roku 2012 veřejně podporuje charitativní organizaci SOS dětské vesničky, která poskytuje domov osiřelým nebo opuštěným dětem. Je veřejnou zastánkyní feminismu a LGBT, a sama se řadí mezi queery, tedy skupinu, která vyznává jinou sexuální a genderovou identitu než heterosexuální a cisgenderovou. Žije v Londýně a má kočku Ruby.

