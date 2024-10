Je tomu právě dvacet let, kdy odešel z tohoto světa nezaměnitelný představitel komických a satirických postav. Byl vyhledávaným a často obsazovaným hercem, velké role ho ale minuly. Jeho hlášky ze „slunce-senové“ trilogie zlidověly, postavu, kterou v ní ztvárnil, si užíval, v životě byl její opak.

Z jeho osobního života

Stačí jmenovat jednu roli či citovat dvě tři slova a nemusíte hádat, víte. Tak nejdříve něco z jeho života. Jeho velkou životní láskou byla krásná a prý velice šikovná rozhlasová redaktorka Olga. Naprosto ji zbožňoval a nesmírně až chorobně na ni žárlil. Dle vzpomínek přátel ji prý sledoval, zda mu není nevěrná, dokonce na ni líčil pasti, aby ji nachytal. Nenachytal. Ona mu nevěrná nebyla. Zato on si přízně žen užíval a byl nenapravitelný záletník. Alespoň se to o něm říkalo, ačkoli byl velmi obezřetný, aby jeho nevěry nepraskly a on své milované neublížil.

Oba si velmi přáli dítě, jezdili na léto k moři v naději, že jim změna prostředí prospěje a ona otěhotní, přesto se potomka nedočkali. Možná byl tento temný stín příčinou, proč hledal útěchu v náručí milenek. Když jeho Olga podlehla v roce 1987 rakovině, její odchod nesmírně těžce nesl, zhroutil se mu svět, samota ho ubíjela, ničila…

Když měl na krku téměř sedm křížků, osud mu poslal spřízněnou duši. Byla jí o devět let mladší ovdovělá Eva, jejíž muž podehl stejné nemoci jako jeho žena. Zamilovaný jako „studentík“ se v jednasedmdesáti letech znova oženil. Stále velmi vitální herec si s ní užíval důchodu. Na rozdíl od jeho první ženy, Eva stejně jako on milovala cestování, projeli Spojené státy, snad celý svět, dopřávali si drahé dovolené. Dělal jí, co jí na očích viděl. Dokonce pro ni nechal na klíč postavit dům v obci Čtyřkoly na Benešovsku, a nastěhovali se do něho už za půl roku.

Ke „škatulkové“ roli

Menší, drobnější postava, dobrácká tvář s vysokým čelem a pohybové nadání – tak lze ve stručnosti popsat herce, který se narodil na Starém Městě jako Ludvík dne 19. června 1924. Rodiče se později přestěhovali do Podskalí, kde na Výtoni provozovali hospodu. Tatínek byl vášnivý ochotník, takže náš herec stál na jevišti jako malý kluk. Na konzervatoř ho dovedla nejen láska k herectví, ale i předvolání do „rajchu“. Studia ho od nucených prací v třetí říši zachránila. Po válce dopiloval své herecké umění na DAMU. Věnoval se i tanci, navštěvoval hodiny baletu a krásně zpíval.

Po studiích následovala angažmá v Ostravě, Plzni, od počátku 60. let byl až do roku 1991 členem činoherního souboru Divadla E. F. Buriana. Filmovou klapku poprvé slyšel v roce 1949 jako natěrač Pepík ve snímku I andělé ztrácejí trpělivost. I prostý výběr filmových, televizních nebo seriálových rolí by byl dlouhý, ale ať to jsou pohádky, komedie, nebo filmy pro děti, ve všech rolích je svérázný a hrál snad všechny možné postavy – kadeřníka, kanovníka, velvyslance, psychiatra i dětského lékaře, nebo naopak alkoholika v léčebně či jiné pacienty, vetešníka či židovského obchodníka… V každé přilnul divákovi k srdci.

Kouzelná je například postava choreografa Hugo Snowdena, kterou ztvárnil v komedii Jak svět přichází o básníky. Teď už zcela jistě víte, že hlášky jako „Sodoma Gomora“, „Panenko Maria Podsrpenská“ lál coby farář Otík nad prohřešky hříšníků a svých farníků Luděk Kopřiva. Hned po odvysílání prvního dílu ho prý i na ulici oslovovali lidé vaše Velebnosti a on si tohoto oslovení náramně užíval, tato škatulková role se mu líbila a vůbec se jí nebránil.

close info Facebook / Facebook zoom_in Farář Otík z Hoštic, o kterém si mnozí lidé mysleli, že je skutečnou postavou

Velebníček coby požitkář

Velebníček ale v životě nebyl, naopak byl známý požitkář, dopřával si vše, včetně přízně žen, miloval obdiv a potlesk. Kromě chorobné žárlivosti byl prý jinak milý a optimistický člověk, který se o žádné pletichy ani politiku nezajímal. Důležité pro něho byly jeho role. Na počátku 90. let prodělal operaci žlučníku a než se stačil zotavit a vrátit se na scénu, jeho domovské divadlo bylo zrušeno. Odešel proto do důchodu, ale výše jeho penze ho netrápila. V restituci totiž dostal zpět nemovitost, kterou velmi výhodně prodal a tak si mohl užívat.

Do šťastného soužití s druhou manželkou se vkradl zákeřný Parkinson, který mu vzal vše, co měl rád, řízení auta, pohyb, film. Kromě manželky. Díky ní se s ním statečně dva roky pral, ale sil mu rychle ubývalo. Dle slov paní Evy se z milého Luďka stával nepříjemný a nedůtklivý stařík, který žárlil i na ženy, které už dávno do jeho života nepatřily.

Když věděl, že se jeho konec neodvratně blíží, zařídil si na vyšehradském hřbitově místo posledního odpočinku, odmítnul veřejný pohřeb, aby vzpomínky na něho nebyly smutným loučením. Zemřel necelé čtyři měsíce po svých osmdesátých narozeninách, dne 2. října 2004 v benešovské nemocnici v souvislosti se svou chorobou, ke které se přidal zápal plic.

Zdroje: www.krajskelisty.cz, zeny.iprima.cz, www.lifee.cz, www.csfd.cz