Předčasná smrt Luďka Nekudy: Slavný bavič doplatil na chybu lékařů

,,Přišel z televize rozčilený, najedli jsme se a on pak šel k sousedovi.“ Když se pod vlivem alkoholu vracel domů, patrně zakopl a spadl ze schodů. Smrt jednoho z předních televizních bavičů Luďka Nekudy šokovala i jeho kritiky.

Viníkem na celé nehodě byl alkohol, ale co mu předcházelo? Luděk Nekuda nedokázal překousnout, že poslední díl jeho pořadu Sešlost musel projít tvrdou cenzurou, protože byl podle televize vůči tehdejší politice příliš kritický. Prvních jedenáct dílů se přitom odvysílalo bez jediné výtky.

Kariéra před dvacítkou

Nekuda měl už od útlého věku obrovský bavičský talent, s přáteli z pedagogické školy, kde vystudoval ruštinu a hudební východu, vyhrával různé zábavné scénky, což je nakonec vedlo k tomu z toho udělat úspěšný byznys. Otevřeli si divadlo Pod okapem.



Práce je bavila, lidi se bavili, celý svět nosil úsměv na tváři. Nekuda se cítil jako v sedmém nebi – znal mnoho příběhů slavných herců a bavičů, kteří měli krušné mládí a kariéra nastartovali až ve středních letech. On ještě neměl dvacítku na krku.

Nedlouho po zrození divadla se seznámil se svou budoucí manželkou Hanou. Po svatbě Luděk nadále pokračoval v hraní s přáteli, ale cítil, že je čas se posunout nahoru. Jaká náhoda, že jedním z diváků jeho představení byl Jiří Suchý. Fascinován Nekudovou mladistvou energií a důvtipem mu nabídl práci v Semaforu, a Nekuda po ní okamžitě sáhl.

Úspěchy na sebe jen přitahoval



Svůj život následně dělil mezi divadlo, manželku, televizi a rádio. Pracovní vytíženost ho nijak nepoznamenala, dělal to, co miloval, a ohromně mu to šlo. Ve zbývajícím volném času také zpíval ve skupině Plavci.



Od roku 1980 působil jako dramaturg v Československé televizi. Díky své práci a talentu mohl stvořit jeden z nejoriginálnějších zábavných pořadů Sešlost, který uváděl s Jiřím Císlerem.



A tam se dostáváme do osudného dramatu, jež vyústilo v jeho smrt. Dvanáctá epizoda pořadu tedy neprošla cenzurou. Nekuda se vrátil domů a postěžoval si manželce. Co mohl dělat? Odvolání nepřipadalo v úvahu, jedinou možností bylo překopat celý díl, což se mu samozřejmě nechtělo. Nedokázal pochopit, proč právě teď to začalo vadit… předchozích jedenáct epizod přece fungovalo ve stejném duchu.

Schody do nebe



Rozhořčen a toužíc po štamprličce odešel po večeři k sousedovi. Jeden panák se změnil na celou lahev a možná víc. Po více než hodině Hana manžela navštívila s informací, že ho chtějí u telefonu. Kdyby se Nekuda rozhodl ihned zjistit, o co jde, došel by s pomocí manželky do bytu celý. Hanu ovšem odehnal s tím, že s nikým nechce mluvit, a pokračoval v nasávání. Až s upozorněním souseda, že je nejvyšší část vrátit se domů, zvedl své pomatené nohy a směřoval ke dveřím.



Luděk Nekuda se domů nedostal. Manželka našla svého muže v bezvědomí pod schody a urychleně zavolala záchranku. Doktoři ho přivedli k životu, ale jen na chvíli. Zanedlouho Nekuda umírá, příčinou bylo krvácení do mozku, kterého si lékaři nevšimli. Kdyby věnovali jeho zdravotnímu stavu více pozornosti, s velkou pravděpodobností by mohl slavný bavič rozdávat radost dodnes.