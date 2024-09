Externí autor 30. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Oblíbený herec Luděk Sobota (81) se zapsal do povědomí lidí hlavně legendární komedii Jáchyme hoď ho do stroje! V mládí to byl pohledný muž, který neměl o ženy nouzi. Mezi jeho lásky patřily slavné ženy, ale ne vždy to skončilo dobře. Jeho druhá manželka Adriena si s ním užila své.

Luděk Sobota se původně vůbec nechtěl stát hercem. Vystudoval na dopravního inženýra a až později se přihlásil a vystudoval DAMU. Nejenom, že oplývá velkým hereckým talentem, ale je také skvělý komik. V divadle Semafor doslova exceloval po boku Miloslava Šimka a Petra Nárožného.

V 90.letech na něj přišla krize

Zatímco v 70. a 80. letech exceloval na televizních obrazovkách ve filmech, tak začátek 90. let na něj přišla herecká krize. Následně se snažil o comeback s filmy, ke kterým napsal vlastní scénář. O žádný velký úspěch ale už pak nepřišel. Před kamerou znova zazářil až v roce 2010 v úspěšném seriálu Okresní přebor.

Herec se ženil dvakrát v životě a poprvé to nebylo ideální. Ve svých osmnácti letech se totiž ženit nechtěl, ale musel. Jeho první žena Jana mu totiž řekla, že je s ním těhotná a Sobota se chtěl zachovat jako správný muž. Šťastný po boku Jany nebyl. Až po letech se dozvěděl, že Pavel není vůbec jeho. Po svatbě s Janou se jim narodil druhý syn Robert.

„Já jsem myslel, že se musím oženit, aby neměla moje žena ostudu. Po letech jsem se dozvěděl, že jsem se ženil zbytečně, protože to dítě nebylo moje. Ona byla vlastně moje první, takže to bylo dost ubohé,“ řekl herec v rozhovoru pro TV Nova. Herci se nepozdávalo, že syn Pavel mu není vůbec podobný.

„Divné bylo, že prvního kluka, který mi vůbec nebyl podobný, žena přede mnou jako by schovávala k rodičům. Vrtalo mi to hlavou, jednou jsem se opil a uhodil na ni, že kluk není můj. Přiznala to," řekl v rozhovoru pro časopis Téma. Sobota byl z této informace naprosto v šoku a nedokázal pochopit, jak na něj jeho žena dokázala ušít takovou boudu.

Se synem, který není jeho, se nestýká

První manželka Jana nakonec přiznala, že dítě má s jistým inženýrem, který je ženatý a nejeví o ni zájem. Ona zkrátka nechtěla zůstat jako svobodná matka. Proto se také rozhodla, že na Luďka Sobotu ušije habaďůru. Herec se samozřejmě s Janou okamžitě rozvedl a se synem, který není jeho, se přestal stýkat.

„Nestýkáme se. Já jsem mu to před lety v dopise celé napsal. Že to pro mě bylo dost otřesné zjištění, že není můj syn. A ať se na mě nezlobí, že to tak je," řekl naprosto upřímně. S druhým synem Robertem, kterého má s bývalou manželkou Janou, se ale stále stýká. Jeho druhou a osudovou ženou se stala Adriena Vlasáková, se kterou má syna Ladislava.

S druhou manželkou je dělí 19 let rozdíl

S druhou manželkou se seznámili v roce 1979 a dělí je devatenáctiletý věkový rozdíl. „Poznali jsme se na natáčení filmu Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem. Luděk hrál hlavní roli a já po studiích dělala klapku. Tam jsme po sobě poprvé hodili okem," prozradila před lety Blesk.cz Adriena.

„No hodili. Tehdy byla strašná zima, kostymérky mě opečovávaly, navlékaly do kabátů a Adina mrzla, tak jsem jí nabídl svůj kabát a teď už jí je jenom kupuji,“doplnil svoji manželku Luděk Sobota, který řekl, že jejich vztah je hlavně o důvěře a toleranci. Podruhé se mu ale do ženění moc nechtělo, ale nakonec dal na rady svých kamarádů.

„První zkušenost ve mně zanechala takový blok a nikam jsem se nehrnul. Až jednou v Semaforu, kdy byl na představení Miroslav Plzák, tak jsem mu Adinu ukázal, on ji omrknul a řekl: To bude dobrý, tu si vezmi. Totéž mi řekl i kolega Slávek Šimek, a tak jsme objednali svatbu a po dvouleté známosti se vzali na Karlštejně,“ zavzpomínal herec, který ne vždy byl své ženě věrný.

Manželka Adriena má ale recept na dlouhodobý vztah i s takovým záletníkem, jako byl Luděk Sobota. „Vím, že Luděk vždycky vypráví o svých přítelkyních a ženách, které měl. Vždycky řekne – co se divíš, vždyť je to deset let! Na to odpovídám – no, deset let asi těžko, když jsme spolu čtyřicet... Myslím, že i s těmi ženami jsem dělala spoustu kompromisů. Ne, že by to bylo až tak hrozné, ale Luděk má nebo měl ženy rád. Jinak jsme si vždy rozuměli. Snažila jsem se být vždycky nad věcí. A hlavně jsem taková, že zase dokážu všechno říct narovinu. Nejsem introvert, spíš extrovert. A tím pádem jsme si to všechno vyříkali. Proto to takhle mohlo fungovat," řekla v rozhovoru pro iDnes.cz.

