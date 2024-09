Externí autor 5. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Luděk Sobota je populární herec a komik. Za svých mladých let to býval pořádný štramák, a tak jeho náručí prošla spousta žen, mnohdy i zvučných jmen. Až donedávna měl tři syny, dnes má již dva. Co se stalo? A co dělá nejmladší Ladislav?

Sobotovi bylo pouhých osmnáct let, když poprvé stanul před oltářem. Nebylo to ovšem dobrovolně, tehdy byla jiná doba, a když se stalo, že žena otěhotněla, partner zkrátka musel naklusat. A přesně to byl případ i Luďka Soboty. Jeho Jana mu totiž oznámila, že čeká miminko.

Nedlouho po sňatku přišel na svět druhý potomek, syn Robert. Nicméně po letech přišlo šokující odhalení, kdy herec zjistil, že ten, kvůli kterému musel do chomoutu, není jeho. Syn Pavel mu prý nebyl ani podobný a přišlo mu, že jej jeho manželka balamutí a dítě „schovává“ k rodičům.

Označila ho jako otce proto, aby nebyla svobodnou matkou

„Vrtalo mi to hlavou, jednou jsem se opil a uhodil na ni, že kluk není můj. Přiznala to,“ prozradil v rozhovoru pro časopis Téma. Herec zůstal jako opařený, jeho žena přiznala, že Pavla ve skutečnosti počala se ženatým inženýrem a Luďka označila jako otce proto, aby nebyla svobodnou matkou.

Poté, co se partneři rozvedli, se Sobota se „synem“ přestal vídat. „Nestýkáme se. Já jsem mu to před lety v dopise celé napsal. Že to pro mě bylo dost otřesné zjištění, že není můj syn. A ať se na mě nezlobí, že to tak je,“ popsal, jak se věci děly dál.

Vondráčková, Rottrová i Patrasová

S Janou má ještě syna Roberta, a ačkoliv oni dva už pár netvoří, narozdíl od Pavla se svým skutečným prvorozeným synem vztahy udržuje. Robert pracuje jako novinář a s tatínkem Luďkem spolu mají velmi krásný vztah.

Posléze měl Sobota ještě mnoho románků, a to včetně zpěvačky Heleny Vondráčkové, kterou dokonce představil rodičům. Ačkoliv spolu byli jen půl roku, rozešli se v dobrém. Další slavnou umělkyní, která v jeho náručí skončila, byla také Marie Rottrová. A nechyběla ani tehdejší sex-bomba Dáda Patrasová.

„Ženy se mi vždycky líbily. Někde psali, že jsem jich měl snad tisíc. Nevím. Nikdy jsem to nepočítal. Bylo jich hodně, to přiznávám. S Helenou to byl kratší vztah, taky s Dádou. S jinými to bylo třeba jen na jednou noc. To už je ale všechno minulost,“ zavzpomínal nostalgicky Sobota na bouřlivé mládí.

Jeho životní láska na něj ale teprve čekala. Adrianu, která je o osmnáct let mladší, potkal při natáčení, kde měl hlavní roli a ona dělala klapku. Svatební zvony se rozezněly v roce 1981 a pár tvoří dodnes.

Mají spolu syna Ladislava, na kterého je skutečně radost pohledět. Už na první dobrou poznáte, že tenhle chlapík velmi dbá o svou figuru, ostatně živí se jako tenisový trenér.

Ladislav Sobota jako Muž roku?

Byl by tedy skoro hřích nevyužít potenciálu a neuplatnit všechnu muskulaturu i někde jinde. Stalo se tak, že Ladislav usiloval o vítězství v soutěži Muž roku. Bylo tomu tak v roce 2017 a Ladislav denně dřel v posilovně, hlídal si stravování. U toho všeho mu asistovala jeho pohledná přítelkyně, která zároveň byla výživovou poradkyní.

Ačkoliv tehdy zvítězil Matyáš Hložek z Prahy, Ladislav nemusí smutnit. Obdivovatelek zajisté má dost i bez onoho kýženého titulu. Ostatně to můžete posoudit sami v naší galerii.

