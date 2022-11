Soutěž o nejošklivější milenku historie: Kateřina Ludvíka XIV měla jedno oko

Elena Velímská

Francouzský král Ludvík XIV.

Foto: Profimedia

Že se dá dojít hodně daleko i s ošklivostí ukazuje příběh jednooké Kateřiny, milenky Ludvíka XIV. Co přesně se kdysi v 17. století ve Versailles odehrávalo, zůstane skryto za baldachýnem v královské ložnici. Dá se ale předpokládat, že ač příroda šetřila na Kateřině krásou, zcela jistě byla naprosto štědrá, pokud jde o „výjimečný talent“.

Prozíravá královna

Ludvík XIV. se narodil 5. září 1638. Že se jednou jako budoucí Král slunce bude oddávat sexu, erotickým hrátkám a milenkám se možná také zasloužily dvě ženy. První byla jeho matka Anna Rakouská. Po vlastních zkušenostech, které získala jako mladá nevěsta, se rozhodla zasvětit svého syna do manželského života „patřičným“ způsobem. Nechtěla, aby šel ve stopách svého otce Ludvíka XIII. Traduje se totiž, že se její královský choť dlouhá léta domníval, že jediné, co se v posteli dá dělat je oddávat se v noci sladkému spánku v oddělené ložnici. A královna marně čekala, kdy se stane nastávající matkou. Až jednou král na lovu promoknul a svolil, aby ho Anna svlékla z mokrých šatů a… Teprve té noci pochopil, že děti nenosí čáp, ale že je jako chlap tak nějak vybaven k tomu, aby se o to postaral sám.

#clanek|6709746#

Hledá se učitelka

Když se blížily Ludvíkovy 14. narozeniny, Anna, nejspíš se souhlasem kardinála de Mazarina, jak se předpokládá, se začala poohlížet po vhodné dámě, která by mu ukázala, jak se dělají dědici. Nebylo to snadné, jak by se zdálo. Nešlo o „úkon“ samotný. Dáma musela být diskrétní, čistá a zdravá, nesměla prostřednictvím „toho úkolu“ usilovat o získání postavení. Předpokladem byly i dostatečné zkušenosti. Muselo být zaručeno, že bude moci pobývat v přítomnosti mladého krále, aniž by bylo zavdáno nějaké „šuškandě“. I z tohoto důvodu neměla být nijak zvlášť okouzlující a nápadná. No, volba ale padla na snad tu nejošklivější tvář u dvora!

Ludvík XIV. byl velmi pilný žákZdroj: Shutterstock.com

Jednooká Kateřina

Úkolem svést a připravit o panictví mladého panovníka pověřila v roce 1652 královna Anna jednu ze svých dvorních dam, Kateřinu Bellier-Beauvais. Byla to její důvěryhodná společnice a byla prý velmi inteligentní. Žádný z portrétů se nezachoval, ale říkalo se, že byla „nejošklivější z nejošklivějších“. Přezdívalo se jí jednooká Kateřina. Údajně proto, že na jedno oko neviděla. V té době téměř čtyřicetiletá vdaná Kateřina měla i s jedním okem za sebou již řadu milostných aférek. Svedla prý i senského arcibiskupa.

Jednoho podzimního večera tak se svolením královny Kateřina vstoupila do komnat mladého nezkušeného Ludvíka. Prý ho uvítala v krásném rouše Evině, když se vykoupán vracel do své ložnice. Co vše té první noci stihli probrat, těžko říct. Vlastně to ani není důležité. Jisté je, že Kateřina byla bezesporu vynikající učitelka a Ludvík velmi pilný žák. Se svou učitelkou slastné postelové prostocviky procvičoval po dva roky i několikrát denně.

Zdroj: Youtube

Z Ludvíka je muž

Když mladý Ludvík nabyl požadovaných dovedností, Kateřině se vděčný královský dvůr za její dobré služby bohatě odměnil. Dostala titul baronka de Beauvais, dva měšťanské domy a 2 000 pařížských liber. Jeden dům za pomoci královského architekta Le Pautre nechala přestavět na hotel dnes známý jako Hôtel de Beauvais. Z jeho balkonu pak o pár let s královnou Annou a svým manželem baronem de Beauvais pozorovala svatební průvod Ludvíka a jeho manželky Marie Terezy Habsburské, jak se ubírá směrem k paláci.

Jednooká Kateřina de Beauvais pak žila se svým manželem poměrně poklidný život. U dvora se objevovala jen zřídka, ale až do své smrti v roce 1689 se těšila přízni Anny a její „žák“ se k ní choval nanejvýš uctivě. Její podobizna spolu s jejím manželem i královnou Annou je vytesána na fasádě hotelu v Hôtel de Beauvais v Paříži (viz video).

Zdroje: partylike1660.com, thisisversaillesmadame.blogspot.com, www.parislogue.com