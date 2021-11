Velké trápení Ludvíka XV.: Záhadný krvelačný tvor za jeho vlády zabil 200 lidí

Rytina z 18. století Françoise Antoina zabíjejícího vlka Chazese.

Foto: Anonym / / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Žádný panovník nemá rád, když se za jeho vlády zem zmítá v nepokojích a panice. A to se bohužel stalo Ludvíkovi XV. Objevila se Gévaudanská bestie – záhadný zabiják lidí, který v „jeho“ Francii rozsápal dvě stovky lidí. Co to bylo za tvora?