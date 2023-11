close info Zdroj: Česká televize, CC 4,0

Tereza Malá 18. 11. 2023 9:15 clock 3 minuty video

Co dělá neslyšící hrdina dnes a jak překvapil svět po své kultovní roli ve filmu Pupendo? Kdo by si nepamatoval scénu, kde malý chlapec z filmu Pupendo bravurně odpovídá znakovým jazykem? Tenhle hrdina v převleku za finskou dívku zmátl diváky i postavy ve snímku. Ano, je to Lukáš Baborský.

Lukáš Baborský, neslyšící kluk z Pupenda, přinesl do světa české kinematografie nejen nezapomenutelný okamžik díky své netradiční roli, ale i srdce plné odhodlání. Podívejte se na něj zde: Zdroj: Youtube Z filmového plátna do skutečného světa Lukáš Baborský, náš filmový Matěj Mára, měl mimořádnou životní cestu. Filmová produkce ho objevila přímo ve škole, kde studoval, chodil tenkrát do devítky v Hradci Králové. Zanedlouho poté se ocitl na plátně jako Matěj v Pupendu, ačkoliv si nikdy nemyslel, že by se jednou stal filmovou hvězdou. Herectví ho lákalo i proto, že se k němu všichni při natáčení chovali skvěle. Pro neslyšícího kluka to byla parádní zkušenost. close info Profimedia zoom_in Lukáš Baborský si vytvořil i krásný vztah s Evou Holubovou Jeho neslyšící postava, komunikující pomocí znakové řeči, okouzlila nejen diváky, ale i herce kolem sebe. Své znalosti znakování sdílel s ostatními herci, jako je Bolek Polívka, který si ho oblíbil jako společnost při mnoha z jeho žertíků. „Herectví mě sice lákalo, ale musel jsem být realistický a uvědomit si, že jako neslyšící bych neměl moc příležitostí, jak se uplatnit. Zvolil jsem si proto alternativu, kterou pro mě byla pedagogika. Učit někoho něco nového mi přišlo stejně naplňující jako herectví, i když přiznávám, že kdybych dostal ještě další šanci zahrát si ve filmu, strašně rád bych jí využil,“ říká velmi pragmaticky Lukáš. close Magazín Filmový kvíz: Jak dobře znáte české filmové komedie? 10 otázek, které prověří nejen vaši paměť video Život po filmu Po ukončení střední školy se Lukáš vydal na Masarykovu univerzitu v Brně, ale brzy zjistil, že ho studium spíše nepříjemně nudí. Namísto učebnic dával přednost zvířatům. Jeho láska k biologii a zoologii ho přivedla k další kariéře – dnes pracuje jako ošetřovatel v zoologické zahradě Chleby u Nymburka. Jeho každodenní život je nyní plný péče o zvířata, a ten, kdo ho potká, nemá ani tušení, že je to stejný chlapec, který kdysi zazářil na filmovém plátně. close info Youtube, Public domain zoom_in Lukáš Baborský Překvapení pro kolegy S plnovousem a nenápadným úsměvem, který si pamatujeme z filmu, překvapuje Lukáš své kolegy v zoo. Mnozí z nich byli šokováni, když zjistili, že jejich nenápadný spolupracovník byl kdysi filmovou hvězdou. close Magazín Kvíz: Jak dobře znáte kultovní hlášky ze slavných českých filmů. Kdo dá 7 z 10, je vážně dobrý video Hrdiny Pupenda nejde zapomenout, a stejně tak nejde zapomenout na chlapce, který, ač přes svůj handicap, přivedl svou postavu k životu s takovým stylem a odvahou. Lukáš Baborský, náš Matěj Mára, ukázal světu, že výjimečnost je ve všem, co děláme, a že odhodlání může přenést filmový sen do skutečnosti. Zdroje: www.tichezpravy.cz, www.extra.cz, www.csfd.cz

