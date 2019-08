Létající Čestmír alias Lukáš Bech: Nedopustil, aby mu sláva zničila život

Seriál Létající Čestmír nám z dnešního pohledu může připadat přežitý, ale ve své době se na něj rádi dívali děti i dospělí. Díky sci-fi námětu, filmovým trikům a západoněmecké koprodukci "voněl západem" a vedle milovaného Vladimíra Menšíka v něm exceloval také roztomilý klučina Lukáš Bech.

Lukáš se dostal k filmu ještě před svými pátými narozeninami. Jeho teta pracovala na Barrandově a protože ještě neměla vlastní děti, na pracovním stole měla vystavenou jeho fotografii. Obrázku si všimla režisérka Věra Chytilová, kterou zaujal Lukášův kukuč zlobivého klučiny. Přesně takového potřebovala do Panelstory. A tak s tetou promluvila a Lukášova kariéra úspěšně odstartovala.

V 70. letech ještě neexistovaly castingové agentury, filmoví tvůrci vybírali své postavy v několika archivech. Všímali si také, s kým točí jejich kolegové. Když se jim nějaké dítě zalíbilo v jiném filmu, hned si ho zamluvili i pro sebe. Lukáš byl přirozený, živý, nadšený pro každou lumpárnu, a přitom okolí odzbrojil naivním dětským pohledem. Nebylo divu, že si ho režiséři předávali z ruky do ruky.

Objevil se v nestárnoucích dětských filmech jako Lucie, postrach ulice nebo Rumburak a nemohl chybět v seriálu Návštěvníci. Za největší roli svého života však Lukáš dodnes považuje Čestmíra Trnku, který si z tajemné planety odnesl dvě kouzelné květiny - díky jedné se mohl proměnit v dospělého, druhá mu umožnila létat.

Přes úspěšnou kariéru dětské hvězdy Lukáš Bech v herectví jako dospělý nepokračoval. Říká se, že ho od toho odradil lékař, podle něhož by mladý herec s charakteristickým chraplákem brzy přišel o hlasivky. Pravda ale ležela někde jinde. Doktor mu totiž ze stejného důvodu nedoporučil ani učitelství, ani práva, a přesto se Lukáš po maturitě vydal jak na pedagogickou, tak na právnickou fakultu.

K herecké dráze Lukášovi ve skutečnosti kupodivu chyběly ty pravé ambice. "Chtěl jsem se učit, bavilo mě to," vysvětlil jednoduše někdejší Létající Čestmír v jednom z rozhovorů. Na střední škole mu prý ředitel pohrozil, že časté absence kvůli natáčení ohrozí jeho studium. A to Lukáš nechtěl dopustit, protože studovat chtěl.

Dnes se občas mihne v reklamě nebo sem tam přijme drobnou roli v nějakém televizním projektu. Jinak ale podle svých slov "nechce brát práci těm, kteří herectví vystudovali". Přesto oblast filmu zcela neopustil. Pedagogiku ani práva nedokončil, a místo toho se připojil k filmové produkci. Vybírá místa pro natáčení a stará se o to, aby do dané lokace mohl dorazit celý štáb i s kulisami a rekvizitami. Vyhovuje to jeho čiperné a neposedné povaze, po slávě filmové hvězdy netouží. Dodnes ho ale řada lidí oslovuje "Čestmíre"…