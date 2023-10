Mohl létat nebo být na chvíli dospělákem, alespoň jako žák Čestmír Trnka. Jeho představiteli slibně nastartovanou kariéru u filmu překazily problémy s hlasivkami i ve škole. Přesto na film nezanevřel. Nakonec se k němu po klikatých cestičkách znova dostal, a to i v práci, kterou ne všichni znají.

Uměl létat ve filmu

Povídání o Lukáši Bechovi začneme Létajícím Čestmírem, šestidílném televizním seriálu Václava Vorlíčka z roku 1983, ve kterém Lukáš ztvárnil hlavní roli, která je považovaná za jeho největší úspěch. V té době mu i kamarádi říkali Čestmír. Jen pro připomenutí, získá v něm zázračný meteorit, díky kterému se dostane na planetu květin, ze které si přiveze semínka dvou kouzelných květin, které mu vyrostou. Kdokoli si k ní k jedné z nich přičichne, může létat, díky druhé se děti stanou dospělými. Nebyla to ale zdaleka jeho jediná role.

Lukáš Bech se narodil 27. listopadu 1972 a když mu bylo pět, jeho fotky si na pracovním stole jeho tety, své skriptky všimla režisérka Věra Chytilová. Baculatá tvářička malého blonďáčka ji zaujala a obsadila ho do role neposlušného záškoláka Pepíka Nováka ve své satirické komedii Panelstory aneb jak se rodí sídliště. A tak začala jeho dětská filmová kariéra. Díky svému chraplavému hlasu se výborně hodil na role malých rošťáků, které ztvárnil v mnoha postavách ve filmech pro děti a mládež, pro dospělé i v televizních inscenacích a seriálech. Z těch známějších je to třeba Rumburak nebo příběhy o Lucii.

close info Profimedia zoom_in Lukáš Bech je i dnes velmi živý a aktivní

Uměl létat v životě

Během deseti let natáčení na základní škole žádné úlevy neměl, učivo musel sám dohánět, a tak měl problémy a váznul. Uvažoval o konzervatoři, ale jelikož se od malička léčil s hlasivkami, jak již bylo zmíněno v úvodu, lékaři mu herectví nedoporučili. Začal studovat gymnázium, tam mu však absence pro natáčení nepovolili. Myšlenku stát se hercem pustil z hlavy. Studoval dvě vysoké školy – právnickou a pedagogickou, žádnou ale nedokončil.

Jeho velkým koníčkem je cestování a jazyky. Ovládá jich sedm. Spojil je dohromady a zalétnul si na šest let do Nizozemí (1991-1997), kde byl ředitelem společnosti na distribuci a prodej filmu. A tak vlastně u filmu stále zůstává. Jednu dobu vedl společnost Eastman Kodak, pracoval jako lokátor, který má na starosti výběr míst pro natáčení filmů nebo klipů. Tři roky cestoval po Evropě, kde se nechal zaměstnávat zahraničními firmami. Zaletěl si k filmu i jako herec, sice v menší roli, a to v roce 1996 v Šeptej, ale mihl se i v zahraničních a domácích filmech, dokonce i v politice.

Loni si zahrál v krimi seriálu Odznak Vysočina a komediálním seriálu Národní házená. Pracuje i jako ruchař, tedy vytváří různé ruchy a šumy pro film, křupání sněhu, vrzání podlahy, kvílení větru a tak podobně. Moderuje internetové pořady a od loňského roku pracuje také na vlastních projektech. Začal psát scénář k historickému filmu, muzikálu a seriálu o dětských hercích. Plánů má hodně a je stále, stejně jako když byl kluk, velmi živý a čilý.

