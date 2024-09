Externí autor 4. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Proslavil se jako herec, později ho ale zaujalo spíše odvětví gastronomie. Té se nyní věnuje v první řadě, pokud tedy netráví čas s rodinou. Doma má totiž Lukáš Hejlík půvabnou manželku, se kterou vychovává společné dítě.

Divadelní a televizní herec Lukáš Hejlík se nejprve proslavil v seriálech. Objevil se v Ordinaci v Růžové zahradě i telenovele televize Prima Ošklivka Katka. Přestože se ale od té doby velmi posunul, vzpomíná na toto období s láskou.

„Vzpomínám na to hezky, protože i díky tomu můžu dělat to, co dělám dneska. Na druhou stranu jsem rád, že už jsou tyhle role za mnou. Asi bych už do podobného projektu znovu, alespoň zatím, nešel. Ale zároveň vím, že nikdy neříkej nikdy,” vysvětlil s úsměvem.

Kromě toho, že začal farmařit a na Vysočině například chová ovce, mu učaroval svět gastronomie. Již nějakou dobu proto pracuje na projektu Gastromapa, což je v podstatě cestopis, představující zajímavé možnosti, kde se v Česku dobře najíst.

Měsíčně utratí v restauraci desítky tisíc

Tomuto svému cíli je naprosto oddaný, a tak se každý měsíc pořádně najezdí. Vyzkoušet všechny dostupné podniky není jen tak, a proto se s tím jeho rodina musela naučit žít.

Lukáš Hejlík je podruhé ženatý a s půvabnou manželkou Veronikou, která by z fleku mohla na přehlídková mola, má syna Vojtu. Jeho blízcí by s ním možná rádi trávili více času, momentálně je ale situace zkrátka taková, jaká je.

„Už jsme se s tím smířili, že tatínek je na cestách, ale když je doma, tak je táta na 200 procent a Vojtíkovi se naplno věnuje. Prostě má takovou práci, někdo lítá po světě, někdo je 20 hodin v kanceláři,” vysvětlila hercova choť.

Časová náročnost ale není to jediné, co se s projektem Lukáše Hejlíka pojí. Gastromapa má pro něho totiž také poměrně vysoké náklady. Měsíčně tak v restauracích nechá balík.

„Bude to znít strašně, ale je to více než padesát tisíc. Berte to ale tak, že chodím do dvou až tří podniků denně. Vím, že je to hodně, ale díky tomu dělám to, co dělám,” vysvětlil herec s tím, že si vlastně není jistý, jestli je ještě pořád herec.

„Nejvíce utrácím za kávu, protože jí piju hodně, třeba čtyři filtry denně a je to reálná závislost. Někdy je to balík peněz za velkou večeři, jindy jsou to drobné věci. Podle mě se to nedá průměrovat,” dodal s úsměvem.

Navzdory své vášni pro dobré jídlo prý ale zatím neuvažuje o tom, že by si například otevřel svůj vlastní podnik.

U nich doma vaří spíše manželka

„Čím víc o gastronomii píšu a sleduji ji, tak tím víc vím, že bych do toho nešel. Jsem hrozně rád, že mám projekty, které mě naplňují, baví a dokonce živí. Rozhodně bych o tuhle “svobodu“ nerad přišel, jenom tím, že bych měl svůj podnik. Což je něco jako uvázaná koule u nohy,” vysvětlil sympatický umělec.

Překvapí možná také to, že v jejich domácnosti to není on, kdo nejčastěji vaří. Tato povinnost totiž obyčejně připadne jeho paní. „Víc doma vařím já. On rád experimentuje, já mám ráda osvědčené recepty, do kterých dávám, co tam patří,” prozradila se smíchem.

Kromě toho Veroniku Hejlíkovou velice rozčiluje, že si její muž veškeré jídlo zdlouhavě fotí. „Musím počkat, než si nafotí to svoje ze všech úhlů, a mně to stydne. Jsem z toho úplně na nervy. Nejhorší je, když do jídla zajedu vidličkou, to se vždycky pohádáme,” práskla na Lukáše Hejlíka manželka.

