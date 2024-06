Když se poprvé setkali, byla to láska na první pohled. Z umělcovi strany, tedy určitě. Přestože oblíbený komik nepatří zrovna k prvoplánovým krasavcům, není pro něj problém zaujmout svým vtipem a charisma ty nejhezčí ženy.

Lukáš Pavlásek se narodil 24. července 1978 v Humpolci. Vystudoval knihkupeckou školu a vyzkoušel si několik různých zaměstnání než v roce 2005 poprvé vystoupil na jeviště, jako stand-up komik. Tehdy stál poprvé před kamerou v pořadu Na stojáka.

Diváci si ho všimli na televizních obrazovkách, když se objevil v reklamě na T-Mobile po boku Vojty Kotka v roli přihlouplého chlapíka. Zahrál si v mnoha videoklipech, filmech i seriálech. Exkluzivně ho zastupuje umělecká agentura Komici s.r.o.

Navzdory tomu, že svou image i vystupováním působí na lidi jako trouba, dokázal sbalit za svůj život mnoho pohledných dam. V minulosti si v rámci experimentu vzal svou kolegyni komičku Ivu Pazderkovou. Jednalo se ale o recesi, a po třech měsících se rozvedli.

O svaly tu nejde

S krásnou brunetkou Denisou se tehdy potkali na hudebním a filmovém festivalu ve Slavonicích. Pavlásek si jí všiml hned, a mohl na ní oči nechat. Náklonnost jí tam ale neprojevoval sám. Kroužil tam kolem ní totiž lačně jiný urostlý chlapík.

„Najednou tam na ni začal dorážet takový svalnatý… Neřekl bych, že typicky úplně odlišný než já, ale trochu jiný byl. Ona se nade mnou ale slitovala a od té doby jsme spolu,“ popisoval první setkání s manželkou Lukáš Pavlásek v pořadu Show Jana Krause.

Okouzlující PR manažerka měla předtím vztah s drsňákem Hynkem Čermákem. Lukáš má sice do takových siláků na míle daleko, protože je úplně jiný typ, ale srdce Denisy Cinglerové nakonec získal.

Manželství číslo jedna

V období, kdy show Na stojáka měla obrovský úspěch, začal Pavlásek chodit s Ivou Pazderkovou. A co víc, dokonce se vzali! Měli nejen společný humor. Iva je velmi charismatická a pohledná žena, pro kterou není problém okouzlit nejen vtipem, ale i svým originálním půvabem.

Sám komik to vysvětlil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka: „Tajili jsme to, protože jsme se za to trochu styděli. Bylo to v době, kdy jsme začali dělat Na stojáka. Krátce jsme spolu chodili, byli jsme v rozjásaném období. Oba jsme věděli, že to je jenom proto, abychom si udělali srandu. Nikoho jsme nepozvali, ani rodiče – ti pak byli strašně naštvaní. A jen co to šlo, zase jsme se rozvedli. Byla to taková svatba na zkoušku.“

Šťastně až na věky

Možná byste řekli, že musí být mezi Pavláskovou ex manželkou a současnou partnerkou rivalita, ale opak je pravdou. Cinglerová o jejich vztahu i manželství na zkoušku věděla, a dokonce Ivu společně s Lukášem pozvali na svou svatbu v roce 2022.

A to není zdaleka vše, protože se z nich staly velmi blízké kamarádky. Zamilovaný pár byl zasnoubený dlouhé dva roky, než si řekli společné „Ano.“ Po dvou letech od veselky spolu vypadají stále šťastně.

