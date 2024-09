Externí autor 26. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Tento oblíbený český komik a herec se narodil v Humpolci v roce 1978. Dneska už má kariéru zářně rozjetou a kamkoliv přijede, vyprodává sály, jeho obživou je totiž stand-up. Vždycky tomu tak ale nebylo a trvalo dlouhou dobu, než se mohl začít živit svým talentem. O koho se jedná?

Vystudoval obor knihkupec a jeho kariérní dráha čítá mnoho profesí. Mezi ně se řadí například i pozice IT odborníka v pojišťovně. Zpětně komik přiznává, že tato práce ho skutečně nenaplňovala, ovšem aby se přihlásil na školu pro něj vhodnou, byl moc líný. Jeho sen byla samozřejmě pražská DAMU, ale na to nebyl dost průbojný a cílevědomý.

Mezitím, co dělal práci, která nebyla úplně jeho vysněnou, si po večer do šuplíku psal různé scénky. Neměl s nimi žádné velké plány, psal je s pocitem, že by se zkrátka někdy mohly hodit. A taky, že ano. Jedno dne za ním přišla jeho kamarádka, se kterou společně vystupovali v amatérském divadle, že se doslechla o jakémsi konkurzu.

Na stojáka a StarDance

Nejednalo se samozřejmě o nic jiného než o pořad Na stojáka. „Je to už patnáct let, byli jsme tehdy s Ivou Pazderkovou, Michalem Kavalčíkem a Petrem Vydrou první, kdo se tam objevili,“ zavzpomínal tehdy na doby dávno již minulé populární bavič.

„Vy jste se fakt zlepšili, občas jsi byl i správně do hudby. I když k sambě to pořád mělo daleko,“ zaznělo z úst jednoho z porotců, když se v roce 2015 zúčastnil populární taneční soutěže StarDance. Jeho partnerkou byla Lucie Hunčárová a už od začátku je všichni měli za totální outsidery.

Vzal si „Tydýt“ Pazderkovou?

Po každém dalším vystoupení se čekalo, že právě oni dva budou ti, kteří soutěž opustí. Nakonec se ale společně protančili až na stupínek vítězů a skončili na krásném třetím místě.

Je známý pod přezdívkou „Tydýt“. Ta samozřejmě nevznikla nijak jinak než náhodou. „Když jsme vymýšleli reklamu, chtěli jsme postavu nějak pojmenovat a najednou se ozvalo zatroubení motorky. Režisér Dan Růžička řekl „tydýt“ a tím to jméno vzniklo. Rád bych s touto postavou udělal sérii skečů, jako měl třeba Mr. Bean. Scénky dáváme dohromady právě s kamarádem Danem Růžičkou,” prozradil „Tydýt“ pro web Novinky.cz.

S výše zmíněnou Ivou Pazderkovou, se kterou začínal v dnes již legendárním stand-upu, nebyli ovšem jen kolegové. Leckterá média tvrdí, že byli i manželé. K tomu se pak vyjádřila i samotná Pazderková: „Dotáhli jsme to tak daleko, že je to i na Wikipedii. A jsme na to pyšní. Byl to vlastně, řekla bych, úspěšný experiment. Toho, jak lze celkem dobře lidem namluvit něco tak absurdního, jako že bychom mohli být manželé.”

Jeho vyvolená čekala ve Slavonicích

Ať už je pravda kdekoliv, bavič svou vyvolenou již našel. Potkal ji na festivalu ve Slavonicích, nicméně lehké to rozhodně neměl, ostatně celou situaci popsal sám v show Jana Krause.

„Najednou tam na ni začal dorážet takový svalnatý… Neřekl bych, že úplně odlišný než já, ale trochu jiný byl. Ona se nade mnou ale slitovala a od té doby jsme spolu,“ zavzpomínal na osudové setkání s humorem.

S Denisou se zasnoubili v roce 2020 a veselka se pak konala v září o dva roky později. Od té doby spolu hrdličky spokojeně vrkají.

Bavičem a hercem, kterého vidíte na úvodní fotografii je Lukáš Pavlásek.

Zdroje: zeny.iprima.cz, kafe.cz, expres.cz, novinky.cz