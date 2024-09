Externí autor 10. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Jaromír Soukup je pyšným otcem tří dětí. Jeho dvě děti jsou už dospělé a užívají si života opravdu naplno. Syn Lukáš je vizuálně svému otci velmi podobný. Jejich charakterové vlastnosti se ovšem liší.

Syna Lukáše a dceru Natálii má Jaromír Soukup s ekonomkou Monikou Drlíkovou. Matkou nejmladšího potomka Soukupa je influencerka Agáta Hanychová. Po pár měsících vztahu se jim narodila dcera Rozárka.

Pečlivý otec

Se svými dětmi tráví Jaromír Soukup hodně času. Například s Lukášem letos vyrazil na dovolenou do španělské Marbelly.

Soukup s dětmi a jejich matkou nějakou dobu v minulosti v Marbelle dokonce žil. Lukáš vypadá jako by svému otci z oka vypadl. Všimli si toho i fanoušci na Instagramu Jaromíra Soukupa, který zveřejnil jejich společnou fotografii.

Lukáš Soukup je svému otci podobný podle všeho jen vizuálně. Soukup junior je údajně milý a přátelský muž.

Zato bývalý majitel televize Barrandov a expartner modelky Agáty Hanychové je vepsán v očích veřejnosti jako poměrně arogantní a nepříjemný. Ukázal to především v posledních letech ve svých pořadech na TV Barrandov.

„O Jaromíru Soukupovi kolují různé zvěsti, jak se zachoval k některým lidem. Sám jsem s ním něco zažil. Lukáš naopak jako by povahou snad ani nebyl jeho syn. Skvělý chlap,” uvedl zdroj pro eXtra.

„Lukáš Soukup je senzační kluk. O jeho tátovi bych mohl mluvit hodiny a většinou by to nebylo nic pozitivního, ale na Lukáše nemůžu říct půl křivého slova. Je hrozně pohodový a velmi chytrý. Nemá přehnané a nabubřelé ego. Neuvěřitelně mu to taky pálí. K tomu vypadá k světu, takže o toho bych se v životě rozhodně nebál,” zmínil další z kolegů, který chtěl zůstat anonymní.

Lukáš Soukup miluje cestování. Z jeho sociálních sítí je znát, že procestoval téměř celý svět. Studoval dokonce na prestižní Berkeley College, kde získal titul z managementu.

Zajištěné děti

Jaromír Soukup se o své potomky stará naprosto ukázkově. Starším dětem umožnil skvělé vzdělání i život na vysoké noze. Syn Jaromíra Soukupa je podle dostupných informací nyní manažerem v otcově reklamní agentuře Médea Group. Lukáš figuruje i v řadě dalších firem svého otce. Například v roce 2015 se stal šéfem akvizice TV Barrandov.

Jeho sestra Natálie Soukupová od dětství tíhla ke koním a parkuru, kterému se nyní věnuje na profesionální úrovni. Jaromír Soukup ji v jejím koníčku podporoval hlavně finančně. Na svých sociálních sítích se čas od času pochlubí snímkem se svou starší dcerou přímo od koní.

Lukáš a Natálka jsou mimo jiné majitelé tří bytů v nejdražším pražském mrakodrapu V Tower. Každý z nich dostal jeden byt samostatně a o třetí se dělí padesátiprocentním podílem.

Zdroje: eXtra, Blesk, Media Guru