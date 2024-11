Externí autor 9. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Když se objevil na filmovém plátně poprvé, slečny z něj omdlévaly. Podívejte se, jak mladičký byl Lukáš Vaculík ve své první velké roli. Vzpomenete si na název filmu, který ho posunul v kariéře?

O Lukášovi Vaculíkovi je známo, že si své soukromí hodně střeží. Když dává rozhovory, obvykle jsou o jeho práci. Takže těžko říct, jestli chtěl být hercem už od mala nebo jak se k filmování vůbec dostal. V každém případě, svůj první film začal točit, když mu bylo sedmnáct let.

Poetický Žižkov

To bylo místo, kde se odehrával Vaculíkův první film. Natočil ho v roce 1979 režisér Karel Kachyňa. Děj se odehrává ve třicátých letech minulého století, těsně před válkou, takže poetiku žižkovských ulic a svérázných postav ředí tíživá atmosféra vzrůstající nezaměstnanosti a sociálních rozdílů.

Syn ševce

Lukáš Vaculík si zde střihl roli syna chudého ševce, který se rozhodl, že dá na frak velkoobuvníkovi Baťovi. Pochopitelně, že v soupeření s tak velkým výrobcem obuvi neměl šanci vyhrát, proto se plácal životem, jak to šlo. Vaculík si zahrál jeho mladšího syna Kajdu, Pepana ztvárnil Jan Hrušínský a jedinou dceru Zlata Adamovská. Ševce Bursíka mistrovsky zahrál Vladimír Menšík.

První láska

K dospívání patří první láska. Ta Kajdova se jmenovala Pája a ztvárnila ji půvabná Tereza Pokorná. Oba mladí lidé se schází v zahradě vily, která patří starému podivínskému lékárníkovi v podání Rudolfa Hrušínského nejstaršího. Kajda je bezelstný. Tady nutno dodat, že mu to diváci a hlavně divačky zcela nepochybně věří, protože on tak zkrátka vypadá. Kachyňa si tedy nemohl vybrat lépe.

Zdá se, že je Pája Kajdou také okouzlena, tedy až do chvíle, než ji seznámí se svým starším bratrem Pepanem. Pája podlehne svádění Bursíka staršího. Nutno dodat, že ten je dost přízemní a na rozdíl od Kajdy s ní rozhodně nejedná v rukavičkách.

Uvěřitelný

Přesně takový pocit bude mít divák od prvního momentu s Kajdou. Mladý Vaculík působí natolik uvěřitelně, jakoby první lásku s Pájou zažíval on sám. A to nemluvě o prvním zklamání, které z toho všeho nakonec bylo. Dá se tedy říci, že start měl Lukáš Vaculík do filmového světa více než dobrý. Nedlouho po dokončení filmu dostal další nabídky. Od té doby vlastně nepřestal točit.

Smutný osud velké lásky

I v soukromí herec prožil velkou lásku. Se zpěvačkou Martou Stravovou se seznámil v zájezdovém pořadu v době, kdy byli oba na vrcholu slávy. Těžko říct, co se mezi nimi stalo, ale vztah nedopadl a oba si šli časem po svém. Možná to bylo i tím, že Marta, která pocházela z velké rodiny, se chtěla usadit a mít děti, jenom Lukáš do role otce ještě nedospěl. Zpěvačce se tohle přání nakonec splnilo, i když s jiným mužem. Porodila dva syny a pár let si užívala vysněné rodičovství. V pouhých čtyřiceti letech ale podlehla onkologickému onemocnění.

Lásky mezi kapkami deště

Nepochybně jste poznali, že debutovým filmem Lukáše Vaculíka byly Lásky mezi kapkami deště. Snímek získal mezinárodní ocenění na 22. filmovém festivalu v Cartageně.

