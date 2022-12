Ještě stále existují věci mezi nebem a zemí, které si neumíme vysvětlit a je to tak dobře. Patří k nim například děti s podivnými schopnostmi a tvrzeními. Pětiletý chlapec například před pár měsíci zcela vyděsil internet, když „dokázal“, že je reinkarnací mrtvé ženy jménem Pam.

Pětiletý chlapec jménem Luke Ruehlman od svých dvou let tvrdil, že býval ženou. Nikdo ho nebral vážně, ale pak se najednou všechno změnilo. Luke totiž dokázal své mámě říct, že žil minulý život jako žena jménem Pam. Nyní byl její reinkarnací. Navíc jak chlapec rostl, jeho poznámky a komentáře byly stále detailnější a podivnější…

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Pětiletý hoch věděl, jak vypadal jako žena

Lukova matka Erika uvedla, že jeho komentáře byly skutečně divné až děsivé. Například říkal, že když byl holka, měl černé vlasy. Anebo: „Když jsem byl holka, míval jsem takové náušnice," řekla Erika americké televizi Fox 2 a dodala, že už od malička mluvil Luke o ženě jménem Pam. Nikoho takového ale její rodina neznala ani neměla v příbuzenstvu.

A pak se to stalo: Jedna Lukova odpověď jeho matce zcela vyrazila dech.

Matka se Luka zeptala, kdo je Pam. A malý chlapec přirozeně odpověděl: „No, to jsem byl já.“ Matka ho překvapeně požádala o upřesnění a on odpověděl: „No, býval jsem, ale umřel jsem a šel jsem do nebe a viděl jsem Boha a nakonec mě Bůh strčil zpátky dolů. Když jsem se probudil, byl jsem dítě a ty jsi mě pojmenoval Luke."

Luke, nebo Pam?

Zajímavé bylo, že si Luke Pamelin život skutečně pamatoval. Tvrdil své mamince, že zemřel při požáru v Chicagu, tedy ve městě, kde nikdy nebyl. To v Erice probudilo zvědavost a začala pátrat na vlastní pěst.

Zjistila tak, že Afroameričanka jménem Pamela Robinsonová skutečně zemřela poté, co v roce 1993 vyskočila z okna, aby unikla před obrovským požárem ve městě Illinois. A to rozhodlo a Lukovi rodiče se rozhodli chlapce podrobit zkoušce a ukázali mu fotografie několika různých žen. Ten si bez zaváhání vybral správnou fotografii Pam. Jak uvedla jeho maminka: "Řekl: 'No, já nikoho nepoznávám. Ale pamatuju si, kdy byla vyfocena tahle," a ukázal na správný obrázek.

Zdroj: Youtube

Ohlasy v médiích

Po zveřejnění příběhu se začali ozývat i další lidé s podobnou zkušeností.

Objevily se i tyto komentáře: "Můj syn mi jednou řekl... To je ten obchod, ve kterém jsem žil, než jsem se narodil tobě! Byly mu teprve dva roky," napsala jedna osoba na Twitteru.

"Často se mi zdají živé sny o tom, že mě někdo postřelil, a vždycky přemýšlím, jestli to má něco společného s mým minulým životem," svěřila se další osoba.

"Miluju život. Je tak tajemný. Často přemýšlím, kolik minulých životů jsem měla a jaké byly jejich příběhy a jaký je můj život po tomto," sdílela jedna osoba na YouTube.

Znáte někoho, kdo prošel reinkarnací? Jsou prostě věci mezi nebem a zemí…

Na důkazy života po životě se můžete v češtině podívat i tady:

Zdroj: Youtube

Zdroje: 7news.com.au, en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation