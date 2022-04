Nástěnné malby z Pompejí odhalují, jaké služby nabízely starověké nevěstince

Starověké město Pompeje.

Foto: Alican Ozkeskin / Shutterstock.com

Říká se jim „Kamasútra Evropy". Odvážné erotické fresky, nacházející se v nejstarším nevěstinci na našem kontinentu, zobrazují milující se páry v různých polohách. Podle odborníků sloužily nejen k podpoření fantazie, ale také byly katalogem nabízených služeb.

Městečko ležící poblíž jihoitalské Neapole se proslavilo katastrofou, jež ho postihla v roce 79 našeho letopočtu. Tehdy bylo zničeno výbuchem sopky Vesuv. Jeho obyvatelé byli přesvědčeni, že je vyhaslá a znepokojivé signály si s horou nespojovali. I přesto, že explozi předcházelo zemětřesení a vyschly všechny studny ve městě, nikdo svůj domov neopustil.

Dva dny trvající erupce tak zničila vše, co jí přišlo do cesty. Těžký popel, bahno a déšť zakonzervoval město na tisíce let. Archeologické vykopávky a restaurační práce díky tomu odhalily, jak antičtí Pompejané žili a čím se bavili.

Lunapary

Byla vykopána i budova nevěstince, které se říkalo Lunapary. Název je odvozen od latinského slova „lupa", což znamená vlčici nebo prodejnou ženu. „Tento dům byl jediným v Pompejích, jež byl určen v provozování prostituce," řekl ředitel archeologického odboru Pietro Guzzo. V celé budově bylo několik pokojíků, které bychom dnes označily za cely. Vešla se do nich jen malá kamenná postel vybavená matrací. Jen některé z nich měly okna a dokonce i dveře.

V prvním patře restaurátoři odhalili desítky kreseb s erotickými výjevy.Zdroj: Profimedia.cz

Přízemí bylo určené pro méně movitější klientelu a nebylo vyzdobené. V prvním patře však restaurátoři odhalili desítky kreseb s erotickými výjevy, nad kterými se červená i dnešní dospělý. Jsou na nich znázorněny běžné i odvážnější polohy včetně sadomasochistických praktik. Odborníci předpokládají, že fresky měly rozproudit fantazii zákazníků a být inspirací pro méně zkušené muže.

Nejčastěji zobrazují ženy se světlou pletí, nahé nebo s nenápadnou páskou přes ňadra, s umně učesanými vlasy. Předávají rozkoš opáleným a svalnatým mladíkům. Postavy jsou na postelích, přikryté zdobnými dekami.

Na starobylých zdech odkryli archeologové také více než 100 recenzí, v nichž si klienti pochvalovali nejen dívky, ale také chlapce. Jiní se chlubili svými výkony či výbavou. Nechybějí zde i vulgární básně či tajná sexuální přání.

Nejstarší řemeslo

Odskočit si za nevěstkou nebylo pro obyvatele Pompejí žádnou ostudou. Prostitutky provozovaly společensky prospěšnou práci. Převážně šlo o otrokyně, jež byly k nejstaršímu řemeslu donuceny a v podstatě byly odříznuty od okolního světa. Jejich pasáci jim zajišťovali jen nejzákladnější potřeby.

Často však nejstarší řemeslo provozovaly i ženy svobodné a z bohatších rodin. Pracovaly bez kuplířů a své zákazníky odchytávaly na rušných ulicích. Nebylo výjimkou, že práci odbyly i na ulici. Nikdo však nebyl překvapen. Prodejná láska patřila spolu s válkami a otroctvím k hybné síle římské ekonomiky.

