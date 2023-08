Období velkého sucha u nás občas odhalí na dně vodních nádrží pozůstatky vesnic, jejichž obyvatelé museli opustit domovy, které stály v cestě velkým vodním dílům. Možná v nich žili jejich předci, v Číně ale zmizelo pod hladinou kus tisícileté historie.

Kdysi u Wu-shi

Velké město Š'-čcheng – Lví město ve východní provincii Če-ťiang dostalo jméno podle hory Wu-shi, což znamená Hora pěti lvů. Předpokládá se, že ho vystavěla v letech 25 až 200 n. l. čínská dynastie Chan, ač se někteří badatelé domnívají, že může být starší. Pod vodou skončila i další část města – možná samostatné město, které bylo sídlem dynastie Tang, která ho vybudovala v roce 621 n. l. Mluví se tak často o dvou městech. V každém případě byla tato metropole politickým, hospodářským a kulturním centrem celé oblasti.

Tyrkysové vody umělé vodní nádrže – Jezera tisíce ostrovů (Quiandao) ji pohltily v roce 1959, stejně jako přes tisíc novodobých vesnic a desítky hektarů zemědělské půdy v rámci velkého vládního projektu, který měl za cíl zajistit pro region elektrickou energii vybudováním přehrady s vodní elektrárnou na řece Xin'an– a také zatopením údolí.

close info YouTube zoom_in Jezero tisíce ostrovů - Quiandao vzniklo zatopením údolí v roce 1959

Jako v časové kapse leželo Lví město 25 až 40 metrů pod hladinou zapomenuté a nedotčené přes pět desítek let, než ho v roce 2001 náhodně objevili potápěči Pekingského klubu dračího potápění. A tak se ocitlo v záři reflektorů – nejen obrazně ale i doslova.

Lví město si můžete prohlédnout prostřednictvím následujícího videa:

Zdroj: Youtube

Jako Atlantida…

Lví město se po jeho objevení přirozeně stalo cílem archeologů – i potápěčů. Za svým bádáním se vědci ponořili do vod hned v roce 2001. Dle dobových náčrtků města, které znázorňují lidi v ulicích a koně s nákladem zboží i záznamů věděli, že to bylo město poměrně veliké. Odhadují, že by se na něm dalo vybudovat nejméně 60 fotbalových hřišť.

close info Pinterest zoom_in Jeden z dobových obrázků Lvího města ukazuje, že město muselo být veliké

Na rozdíl od běžných čtyř vstupních bran, Lví město jich má pět i s věžemi. Velmi dobře se zachovalo 265 zdobených kamenných oblouků, reliéfy na stěnách, dokonce i dřevěné trámy a schodiště. Město i pod vodou stále chrání sochy lvů – strážců. V bludišti chrámů a staveb jsou patrné dlážděné cesty, které zdobí tradiční čínské sochy jako draci.

close info YouTube zoom_in Reliéfy na stěnách jsou velmi dobře zachovalé

Ač město nezničila žádná katastrofa, po zveřejnění jeho nálezu si díky své architektonické kráse rychle získalo přezdívku Atlantida Číny.

Do Lvího města se můžete vypravit ještě jednou, tentokrát se skupinkou potápěčů:

Zdroj: Youtube

K záři reflektorů…

Lví město je dnes historickou památkou pod ochranou provincie Če-ťiang. Příslušné čínské úřady ho ale potápěčům i „podvodním“ turistům zpřístupnily. Jedinečné pohledy na čínskou Atlantidu, při kterých se tají dech, i na tisíc let starou historii Číny nejsou pro každého. Zájemci si můžou zachovalé ruiny města dávné čínské dynastie prohlédnout jen s průvodcem v malých skupinkách.

Jelikož jezero nenabízí podmínky pro ponor jako průzračná mořská voda, musí také prokázat, že mají zkušenosti s nočními ponory, protože nejenže se viditelnost může velmi rychle zhoršit, město leží v podstatě ve tmě. Nezbytným povinným vybavením jsou proto potápěčské svítilny. A ti, kteří ho nemůžou vidět na vlastní oči, si Lví město můžou prohlédnout alespoň prostřednictvím videí.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.uwphotographyguide.com, www.thearchaeologist.org