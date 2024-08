Externí autor 20. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Lžičník lékařský (Cochlearia officinalis) je fascinující léčivá rostlina, která může mít neočekávaně přínosné účinky.

Copak je to za rostlinu?

Lžičník dosahuje výšky mezi patnácti a třiceti centimetry, není to žádný obr. Má půvabné bílé kvítky a nízko při zemi listy, které jsou trochu prohnuté, takže se podobají dětské lžičce. Roste ve vlhké a mokré půdě, dokonce i v pomalu tekoucí vodě, zvládá plné slunce i polostín. Nevadí mu růst na místech, která jsou částečně zasolená.

Pochází ze severního a západního pobřeží Evropy, k nám do vnitrozemí se dostal původně do zahrádek, jako léčivka. Odtamtud se mu ale počátkem 19. století povedlo uniknout do volné přírody, kde zplaněl a roste si vesele divoce po svém.

Bylina kvete v létě a její květy krásně voní po medu. Listy chutnají podobně jako řeřicha, mají výraznou, až lehce štiplavě palčivou chuť, a tak se lžičníku v částech Německa říkalo „lžičková řeřicha“.

Obsahuje velké množství vitamínu C, minerály, hořčiny a třísloviny, také hořčičný glykosid a silice, ve kterých je obsažena síra.

Jak nám lžičník pomáhá?

Lžičník lékařský podporuje metabolismus, posiluje činnost jater i žlučníku. Námořníci ho využívali, aby se uchránili před kurdějemi, právě díky jeho vysokému obsahu vitamínu C.

Navíc má bylinka dezinfekční účinky, pomáhá chránit dásně před záněty a urychluje hojení ran. Efektivní je také při angíně a různých zánětech v dutině ústní a v krku. Obecně se také využívá při různých jarních očistných kůrách. Občas ji najdete ve směsích určených k hubnutí či regulaci váhy.

Zmírňuje také projevy revmatismu.

Jako lék se používají hlavně čerstvé listy, případně nať natrhaná v době, kdy rostlina kvete. Listy lžičníku můžete trhat během celého roku, tedy i v zimě. Jen je potřeba, pokud rostlinu pěstujete na zahradě, ji na zimní období chránit pokrytím chvojím.

Z nati a listů se dá vylisovat zdravá čerstvá šťáva. V kuchyni bylinu lze přidat k bramborám nebo tvarohu, aby jim dodala výraznější chuť. Kromě toho si můžeme připravit chutný salát, který je blahodárný pro celý náš organismus.

Příprava salátu ze lžičníku je snadná. Vezměte jeden malý ledový salát, padesát gramů listy lžičníku, šťovíku, ptačince a pampelišky; všech listů dohromady padesát gramů. Případně můžete nahradit jinými rostlinami, které máte rádi. K tomu čtyři rajčata a dvě cibule. Všechno pečlivě omyjte a nakrájejte.

Abyste namíchali dresing, použijte dva kalíšky netučného jogurtu, polovinu šálku ovocného octa, dvě polévkové lžíce středně ostré hořčice, dvě až tři polévkové lžíce kdoulového zelí a jednu čajovou lžičku kari. Všechno smíchejte do hladkého krému. Pro chuť můžete přidat přiměřené množství citronové šťávy, soli, pepře, cukru a kajenského pepře.

Všechno promíchejte dohromady – a dobrou chuť.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, cs.wikipedia.org