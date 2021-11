M551 Sheridan: Tank, co zabíjel vlastní posádku, a ještě zhoršil peklo Vietnamu

Sheridan vizuálně upravený do podoby tanku T-80.

Na počátku 60. let byla společnost General Motors pověřena vyrobit pro americkou armádu speciální vozidlo pro konflikt ve Vietnamu. Mělo jít o lehký tank, který měl být náhradou tanku M41 Walker Bulldog. Vznikl tak Sheridan M551 s hliníkovým pancířem, který byl ve vlhku zbraní namířenou do vlastních řad.

Požadavky Američanů na sestrojení nového bojového vozidla nebyly lehce splnitelné. Jako by požadovali super vozidlo, které dokáže všechno. Chtěli tank, který by bylo možné přepravit vzduchem, vysadit jej na padáku, schopný bojovat v noci, rychlý a hbitý a chráněný proti chemickým, jaderným i biologickým zbraním.

Ten nakonec – po vytvoření dvaceti prototypů - dostali, ale od počátku bylo toto vozidlo M551 problémové. Přestože po válce ve Vietnamu fungovaly tanky i v jiných konfliktech – například v Panamě nebo válce v Zálivu, začaly být později stahovány z výroby nejen pro jejich nedostatky, ale i nedostupné náhradní díly. Na video o nedostatcích tanku M551 se podívejte zde:

Problémy od počátku konstrukce

Vývoj perfektního bojového vozidla podle požadavků bojů ve specifických podmínkách byl konstrukčně nesmírně složitý, takže i přes problémy, které byly v průběhu jeho vývoje zjištěny, byl tank nakonec v roce 1965 vyráběn sériově. Mezi lety 1966 a 70 bylo zkonstruováno celkem 1662 kusů M551, ale v praxi byly prověřeny až později.

Tank byl v americké armádě zaveden jako průzkumné vozidlo a dostal jméno po americkém generálovi Philipu Sheridanovi. Tank bylo původně možné vysadit na třech padácích, později byl vysazován z nízké výšky na speciální plošině, která dokázala ztlumit náraz při přistání. Na skeč z přistání se podívejte zde:

Když byl tank vybaven speciálním teleskopickým boxem, byl schopen plavat.

Do vietnamské války bylo odesláno nejprve 65 kusů, později byl jejich počet rozšířen na 200, a to k nevelké radosti jejich čtyřčlenných posádek. Tento tank byl považován za jeden z nejkontroverznějších modernách tanků americké historie.

V tanku nebylo bezpečno

Ve vlhkém vietnamském podnebí se zbraň stávala nebezpečnou především těm, kdo ji obývali, což byla čtyřčlenná posádka složená z velitele, nabíječe, střelce a řidiče. Kromě problémů se zbraňovou výzbrojí tanku se objevovaly i problémy s motorem. Největším problémem bylo ale to, že palebný systém ve vlhku přestával fungovat. Dělostřelecká munice totiž byla vyvinuta s celospalitelnou nábojnicí. I když v suchém prostředí vše fungovalo bez problémů, nábojnice byly citlivé na vlhkost a v případě navlhnutí mohly v hlavni po výstřelu zůstat žhavé zbytky, jež pak následně mohly explodovat.

Lehkost a obratnost byly ceněny

Přece jen se jednalo o lehký tank, který byl na druhou stranu velmi obratný a měl skvělou akceleraci. Motoricky byl vybaven turbodieselovým motorem General Motors 6V53T o výkonu 300 koní a byl velmi rychlý – dosahoval až 70 km/h a jeho dojezd byl 600 km. Primárně byl vybaven kanónem M81 ráže 152 mm, který byl určen na boj s těžkými tanky a vypouštěl řízené střely MGM-51 Shillelagh, sekundární zbraní byly kulomety ráže 7,62 mm a M2 Browning ráže 12,7 mm. Munice činila osm střel Shillelagh a 20 dělostřeleckých nábojů, na věži bylo ještě k tomu dodáno osm zadýmovacích granátometů.

Ve Vietnamu tyto lehké tanky operovaly až do konce americké intervence. Z 200 vozidel přežila polovina. U obrněných jednotek byly tyto tanky provozovány až do konce 70. let.

