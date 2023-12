Venezuelská hvězda telenovel, která kromě jiných zazářila v Mé tlusté Valentýně oslavila nedávno 53. narozeniny. A jelikož se na rozdíl od filmové role sladkostmi neláduje, stále se může chlubit svou postavou a mladistvým vzhledem. Hereckou kariéru vyměnila za jiné životní poslání, jinde také září.

Do Venezuely

Za svůj domov považuje Venezuelu a to přesto, že se narodila ve španělském hlavním městě Madridu. Její otec byl Němec, matka Argentinka. Do Venezuely se přestěhovali, když byly Natalii Streignard (*9. září 1970), budoucí představitelce hlavní hrdinky Valentiny Villanuevy Lanz alias tlusté Valentýně tři roky. V roce 1991 se chtěla stát nejkrásnější dívkou země a přihlásila se do Miss Venezuela. Byla půvabná, postavu měla ideální, korunku ale nezískala. Nicméně jí účast alespoň pootevřela dveře do televizních ateliérů…

Cesta na obrazovky

Dle vlastních slov Natalie ji učení moc nebavilo a neměla dobré známky, a tak žádnou touhu studovat neměla. Po soutěži krásy se začala zúčastňovat filmových castingů. A jak již bylo zmíněno – i proto, že nebyla úplně neznámou tváří, a navíc na ni příroda půvabem nešetřila, získala v roce 1993 svou první roli jako Angelina v telenovele Malý kousek země. Následovaly hlavní i vedlejší seriálové role, až si v roce 2002 získala v téměř 180 epizodách srdce televizních diváků jako miloučká a zamilovaná baculka Valentýna. Jen pro připomínku, u nás seriál Má tlustá Valentýna mohli diváci TV Novy sledovat v roce 2004 až 2005.

Účinkování v telenovelách jí přineslo i velkou lásku. Bylo to v roce 1998, když dostala nabídku na hlavní roli v romantickém seriálu La mujer de mi vida, který se natáčel v Miami. Po jejím boku v něm hrál hlavní mužskou roli kubánský herec Mario Cimarro. Pomyslná jiskřička mezi nimi nepřeskočila jen ve filmu, ale i mimo kamery a po krátkém randění svůj vztah zpečetili manželským ano. Rok 2006 však byl posledním rokem jejich společného soužití, a rokem, kdy se rozvedli.

Role poslední

close info YouTube zoom_in Tak vypadá představitelka Valentýny dnes

Větší štěstí v lásce Natalii Streignard potkalo po boku italského podnikatele Donata Calandriello. Též po krátké známosti se za něho v roce 2008 provdala a v témže roce po své poslední telenovelové hlavní roli ukončila svou kariéru a začala se věnovat rodině už jen proto, že její první manželství ztroskotalo i kvůli pracovnímu vytížení. Dnes má s Donatem tři děti. Užívá si rodinného života a září na svém Instagramu. Tam se hlavně chlubí svou rodinou, občas přihodí i své foto, kde se tisíce a tisíce jejích fanoušků můžou přesvědčit, že je prostě stále sexy kočka, která si svou postavu udržuje především pravidelným cvičením.

A když jsme u té postavy, Natalia byla před svou rolí boubelky štíhlá, dle jejích slov až spíš kost a kůže, jak se říká. Obtloustlá postava Valentýny nebyla jen prací maskérů, sama v té době začala jíst pizzy, párky v rohlíku, hamburgery, tyčinky, prostě snad všechno, po čem může člověk ztloustnout jen proto, aby se se alespoň trošku zaoblila. Ale čokoládu prý nikdy ráda neměla.

close info Profimedia zoom_in Natalii Streignard je stále krásná a udržuje si svou postavu

