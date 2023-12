Nezapomenutelný svým ikonickým mullet účesem v MacGyverovi svého času patřil mezi nejkrásnější muže, milovaly ho stovky žen, měl tisíce fanoušků a byl pěkný bouřlivák. Dnes je v hereckém důchodu a stěží byste ho poznali. Přesto zůstává celebritou, která se nesmazatelně zapsala do zábavního průmyslu.

„Klaunem“ od malička

Od malička snil o dráze profesionálního hokejisty. Hokej začal hrát už na základce, ale pak si během školního hokejového utkání na střední škole zlomil nejdříve jednu a pak druhou ruku, a jeho sen se rozplynul. Prý měl obrovský talent. Naštěstí nejen ten sportovní. Jeho otec Stuart Jay učil na střední škole angličtinu, drama a humanitární vědy a byl výborný jazzman, matka Jocelyn Rae byla umělkyně, sochařka a malířka. Proto měl kromě sportu také vztah k hudbě, zejména jazzu. Talent k herectví měl v krvi. Už jako dítě často bavil rodinu a přátele různými vymyšlenými scénkami a napodobováním…

Richard Dean Anderson se narodil 23. ledna 1950 v Dawson Creeku v Britské Kolumbii. Tři dny po jeho narození se rodiče přestěhovali do Minneapolisu, ve státě Minnesota, kde vyrůstal. Jeho „herecká“ krev byla tak trošku neklidná – no, nejen trošku. Miloval totiž také dobrodružství a přírodu. Jakmile se mu zlomenina zhojila, vyrazil na kole z Minnesoty na Aljašku – a to mu bylo pouhých sedmnáct! Na přes 8 000 kilometrů dlouhé cestě ho zpočátku doprovázelo pár přátel, pak více než měsíc cestoval sám.

close info Shutterstock zoom_in Anderson v roce 1992

Cestou ke slávě…

Po návratu krátkou chvíli uvažoval, že se bude věnovat jazzu, ale uvědomil si, že být „klaunem“ není tak špatné a zapsal na kurzy herectví na Coud State University. Studium mu ale příliš adrenalinu nenabídlo. Po roce se proto, takříkajíc na vlastní pěst, vydal s kamarádem a přítelkyní do New Yorku, kde prý krátce pracoval v obchodním domě jako prodavač záclon a pánské obuvi. A pak vyrazil do Los Angeles…

Tam začal jako pouliční žonglér a mim, účinkoval i v kabaretu. Být „cirkusákem“ bylo jedno z nejšťastnějších období jeho života, jak vzpomínal později. Krátce na to pracoval v mořském zábavním parku Mariland v show s kosatkami a delfíny. Ani tam nevydržel dlouho a začal své štěstí zkoušet na divadelních prknech. To mu nestačilo, a tak v 70. letech hrál na kytaru a zpíval ve skupině Rick Dean and the Dante, kterou založil s kamarádem Carlem Dantem.

close info Shutterstock zoom_in Anderson s knírkem

… a sláva

Jeho první filmová šance přišla v roce 1976, kdy získal roli Dr. Jeffa Webera v americké populární telenovele General Hospital (Všeobecná nemocnice), která se v navazujících seriálech vysílá od roku 1963. Hrál v ní pět let. Ze seriálu odešel ze své vlastní vůle šťastný, že se osvobodil od role, která mu nedovolila herecký růst. „… mám příliš mnoho energie na to, abych postával na místě,“ vzkázal fanouškům na rozloučenou.

Poté se objevil v epizodách několika televizních seriálů, než mu „hvězdy z nebes“ v roce 1985 seslaly další příležitost zazářit a získat si světovou popularitu. Díky své naprosté přirozenosti zvítězil v konkurzu na roli ochránce nevinných, zachránce světa před katastrofami a mařitele plánů zločinců Anguse MacGyvera v úspěšném americkém akčním seriálu MacGyver (1985-1992) a následných dvou filmech jeho vlastní produkce (MacGyver: Ztracený poklad Atlantidy; MacGyver: Cesta do zkázy, oba 1994). Jen tak mimochodem, role ho zaujala i proto, že hlavní hrdina nesnášel střelné zbraně a používal jen armádní „švýcarák“. Složil i píseň pro jednu z epizod. Během natáčení se nenechal zastupovat kaskadéry, utrpěl mnohá zranění, z nichž nejvážnější bylo poranění ploténky, a i po operaci dlouho trpěl bolestmi.

close info YouTube zoom_in Anderson jako MacGyver ve filmu Ztracený poklad Atlantidy

I když se jeho filmové a televizní role nepočítají na desítky, v mnohých je nezapomenutelný. Do třetice si se ale ještě proslavil jako plukovník (později generál) Jack O’Neill v seriálu, filmech a videohrách Hvězdná brána (1997-2005).

Nejen trošku…

Anderson je proslulý svým pohotovým, často ironickým humorem, nejen jako „člověk“, mnohdy jím okořenil mimo scénář i filmové postavy, kterým tak dokázal vtisknout jakousi lehkost, a i díky tomu si získal přízeň tisíců příznivců. A dopisy od fanoušků prý miloval. Za přínos televizi, své vynikající herecké výkony a oddanost práci obdržel řadu ocenění, včetně titulu „čestný brigádní generál“ od letectva USA za pozitivní ztvárnění postavy Jacka O’Neila. Hvězdu má i na hollywoodském chodníku slávy.

close info Profimedia zoom_in Anderson miluje outdoorové aktivity

Anderson má talent také na jazyky, zcela plynně mluví francouzsky, italsky a německy. Jako vynikající muzikant vystupoval s kapelami při charitativních akcích, Kromě kytary hraje na foukací harmoniku a klavír. Pro charitu se účastnil i hokejových zápasů, a je přirozeně vášnivým hokejovým fanouškem. Není to však jeho jediný koníček. Má pilotní průkaz, skákal padákem, miluje lyžování a další outdoorové aktivity jako potápění, jachtaření, rybaření turistiku. Má čtyři motorky a ovládá bojová umění. Kromě toho také fotografuje a jeho práce byly součástí mnoha výstav.

close info Shutterstock zoom_in Anderson v Praze v dubnu 2023

Srdce…

Richard Anderson se dlouhá léta zasazuje o ochranu životního prostředí, podporuje řadu ekologických organizací na celém světě, aktivně se zasazuje o zvyšování povědomí o udržitelnosti a duševním zdraví. Přispívá charitativním a neziskovým organizacím, které pečují o blaho dětí nebo postižené, podpořil projekty na výzkum rakoviny.

Během svého života měl mnoho žen, prý měl nejraději citlivé a milující ženy, žádná ho však nedostala k oltáři. A to ani Apryl A. Prose, matka jeho jediného dítěte, dcery Wylie Quinn Annarose (*1998). Spolu žili v letech 1996 až 2003. Po skončení seriálu Hvězdná brána (2005), který opustil, aby se mohl věnovat dceři, se ještě objevil v několika filmech. Svou hereckou kariéru ukončil před deseti lety. Žije střídavě v Malibu, Vancouveru a na chatě uprostřed divočiny v Minnesotě.

close info Profimedia zoom_in Fotoreportér zachytil Andersona jak nakupuje (2023)

Zdroje: www.csfd.cz, www.rdanderson.com, facts.net, www.imdb.com