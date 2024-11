Externí autor 25. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Zmíněné zpěvačky spolu před lety vystoupily na vánočním koncertu zpěváka Daniela Hůlky. Tehdy byly všechny velmi mladé. Dnes jsou z nich zralé dámy a jedna z nich už bohužel nežije.

Iveta Bartošová, Leona Machálková, Ilona Csáková a Bára Basiková. Tak zní jména hvězd, která byla nesmírně populární především v 90. letech.

Zatímco životní příběh Ivety Bartošové před lety skončil tragicky, ostatní tři koncertují dodnes. Jejich osudy byly rozdílné, i přesto se ale kdysi sešly na jedné fotografii, kterou si můžete prohlédnout v galerii.

Leona Machálková účinkuje dnes v muzikálech a je na české popové scéně velmi známým jménem. Ne každý ale ví, že jako mladá přišla do Prahy s jednou kapsou prázdnou a druhou vysypanou a dokonce zpívala na Karlově mostě.

Vybírala drobné na Karlově mostě

Vystudovala sice na filozofické fakultě češtinu a dějepis, ale ve skutečnosti toužila po tom, věnovat se hudbě. Vydala se proto do hlavního města.

„Těch příležitostí vydělat nějaké kačky na složenky nebylo v těch klubech mnoho, takže jsme hráli různě po tržištích. Ale naše pravidelné místo bylo na Karlově mostě. Tam jsme hráli staročeské písničky a moravské lidové balady. Já jsem zpívala a hrála jsem na housle. To byla velká škola,” přiznala v pořadu Terezy Kostkové Blízká setkání.

„Měli jsme v kapele i hudební nástroj vibrafon, dokázali jsme si tak urvat pozornost těch kolemjdoucích. Byli to cizinci, Češi, lidi spěchající do práce. Pamatuji si, že největší dýško jsem do houslového futrálu dostala od jeptišek. A ještě k tomu napsali God bless you (Bůh ti žehnej – pozn. redakce), to bylo úžasný,” dodala.

Csáková jako malá soutěžila ve zpěvu

Ilona Csáková zase měla našlápnuto na hvězdnou kariéru už od dětství. Vyhrávala různé talentové soutěže určené pro školáky a nakonec se stala členkou kapely Laura a její tygři, která ji proslavila.

Po čase se vydala na sólovou dráhu, vydala debutovou desku Cosmopolis a věnovat se začala také muzikálům. Nezapomenutelná byla třeba v Kleopatře nebo Hair. Dnes je vdanou paní a maminkou dvou dospívajících synů.

Životní dráha Báry Basikové byla zase poměrně komplikovaná a svou cestu za slávou si musela vybojovat. Zpočátku jí totiž nikdo nevěřil, že má pro to dostatek talentu.

Bára Basiková byla ošklivé brýlaté dítě

„Když před padesáti lety v době totality přišla šestiletá brýlatá zakomplexovaná holčička s minimálním sebevědomím za rodiči s tím, že by chtěla být zpěvačka, nejásali nad tím. V té době se to prostě nenosilo,” popsala pro iDnes.cz.

„První, kdo mi vyjádřil podporu, byl můj dědeček, který jako jediný v malé holce vycítil talent. Sám byl totiž velký milovník hudby a fanoušek jazzu. To on můj potenciál odhalil a odvedl mě do Kühnova dětského sboru,” zavzpomínala.

Později chtěla studovat konzervatoř, ale nebyla přijata údajně pro nedostatek talentu. Ironií je, že dnes je respektovanou umělkyní, a tak si možná vyučující, kteří v ní tehdy neviděli potenciál, dodnes rvou vlasy na hlavě.

„Pamatuju si, že tehdy, v té deváté třídě základní školy, se mi úplně zbortil životní sen a kvůli mé povaze mě to hodilo do absolutní pesimistické polohy a nálady. Přestala jsem věřit, že to vůbec někdy dokážu. Přesto, nejspíš díky náhodě, štěstí a nějaké příznivé konstelaci, jsem šla nenápadně a skromně dál za svým cílem a osud byl ke mně tak příznivý, že jsem ve správnou chvíli přišla na správné místo a potkala správné lidi,” vysvětlila umělkyně, jejíž definitivní vstupenkou do světa slavných pak byl zábavný televizní pořad Zpívá celá rodina.

