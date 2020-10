Další rána pro rodiče zmizelé McCann: Hlavní podezřelý je prý nevinný

Hlavní podezřelý v případu zmizení tříleté holčičky Madeleine McCann je podle svého obhájce nevinný. Objevila se totiž telefonní nahrávka, podle které by podezřelý Christian Brueckner neměl dostatek času zločin spáchat.

Případ zmizení tříleté Madeleine McCann je i po třinácti letech stále plný otazníků a nejasností. Po letech pátrání po Madeleine a jejím případném únosci měli její rodiče konečně naději, že pravý viník dojde spravedlnosti a bude potrestán. Spousta důkazů svědčila v neprospěch hlavního podezřelého Christiana Bruecknera.

Ten měl v době dívčina zmizení pobývat nedaleko od místa, kde byla Madeleine naposledy spatřena. V minulosti měl několikrát problémy se zákonem a během svého života byl dokonce několikrát trestán za sexuální delikty na dětech. V současné době si v Německu odpykává trest za své další zločiny.

Dívenka zmizela před více než třinácti lety v Portugalsku

Více věcí napovídá tomu, že by mohl mít muž se zmizením malé Madeleine něco společného. Jeho kolegyně Lenta Johlitz, která s Bruecknerem kdysi pracovala, se podle webu iDnes nechala slyšet, že když se v roce 2014 v televizi objevila dívčina fotografie, Brueckner „zcela ztratil hlavu”.

Brueckner v Portugalsku pravidelně pobýval od roku 1995 až do roku 2007. V oblasti, kde dívenka zmizela, vykonával podezřelý Němec příležitostné práce. Jistou dobu s ním v Portugalsku, konkrétně na farmě vzdálené asi kilometr od místa zmizení Madeleine, pobývala i jeho bývalá britská přítelkyně. Ta uvedla, že ji muž opakovaně bil.

Zdroj: www.profimedia.cz

Pokud je Madeleine naživu, mohla by vypadat takto.

Zjistí rodiče Madeleine někdy pravdu?

Rozsáhlé pátrání, které trvá již několik let, vypadalo, že konečně dojde svému konci. A to právě ve chvíli, kdy policie „kápla” na Christiana Bruecknera. Podle jeho obhájce Friedricha Fulschera však není možné, že by měl jeho klient se zmizením dívenky cokoliv společného. „Christian Brueckner dívku neunesl a jeho telefonní záznamy to pomohou prokázat,” nechal se podle webu Daily Mail advokát slyšet.

Právník zároveň řekl, že svědectví z onoho večera, kdy došlo ke zmizení Madeleine, obsahují zhruba 90 vteřinové okno, ve kterém dost možná došlo k unesení dívky. Odmítá vinu svého klienta. Nechal se také slyšet, že změřil potřebný čas, který by jeho klient potřeboval na cestu do apartmánu, v němž se Madeleine nacházela, z různých míst rezortu. Uvedl, že by Christian nemohl čin spáchat bez toho, aniž by byl při činu chycen.

Kam se poděla malá Madeleine?

Přestože zatím není Brueckner obviněn, spousta důkazů odkazuje právě na něj. Německá policie zároveň uvedla, že mají silný důkaz, který poukazuje na dívčinu smrt. Žádná z informací však nebyla předložena veřejnosti ani rodině Madeleine.

Madeleine McCann zmizela v roce 2007 během dovolené se svou rodinou v Portugalsku, zatímco její rodiče byli s přáteli na večeři. Od té doby probíhá obrovské pátrání, které však zatím moc informací nepřineslo. Zda se nakonec prokáže vina či nevina Christiana Bruecknera a rodiče dívky se konečně dozví, co se s jejich dcerou stalo, ukáže až čas.