Vypadat dobře na svůj věk chceme všichni a dnes máme možnosti, jak přirozené stárnutí obelstít. Jsou však celebrity, které to s návratem do mládí přeženou a jsou k nepoznání, což je i případ královny popu Madonny. Dnes ji nepoznáte a nejspíš už vůbec ne, kdyby se projevům stáří nebránila.

Jak vypadá dnes po estetických úpravách a jak by vypadala dnes, kdyby si je nemohla dovolit? Líbí se vám?

Udržet se…

V showbyznysu, zvláště za velkou louží, není snadné prorazit, natož se udržet. K tomu prvnímu často přispěje pověstná „kapka štěstí“, k tomu druhému v obrovské konkurenci nestačí jen talent. Je třeba odlišit se, upoutat, být výstřední, jiný. To se rozhodně daří Madonně Lousie Ciccione (*16. srpna 1958) s více než tří stovkami milionů prodaných desek, která stále přichází s něčím novým (nejen na hudební scéně). Je nejúspěšnější sólovou zpěvačkou amerického žebříčku Billboard Hot 100, a jednou z nejlépe placených hudebních hvězd na světě – to je jen nepatrný výčet jejích úspěchů.

V státech pruhů a hvězd, snad více než kdekoli jinde, je pro úspěch ve světě celebrit důležitý vzhled. Estetické a plastické zákroky hvězdy tají, možná ve snaze udržet si pověst nestárnoucích, a to i vzhledem. Fanoušci i média si proto všímají každé nepatrné změny a úpravy vzhledu, které by si běžně v životě člověk ani nevšimnul. Obvykle to hvězdy vysvětlují změnou jídelníčku a životního stylu. Výjimkou není ani Madonna.

Od mládí k mladí (?)

Hudební scénu začala dobývat v 80. letech a je jisté, že jako zpěvačka vyzrávala a pokud jde o vzhled, je nasnadě, že měnila svou pódiovou image, účesy, barvu vlasů. Když jí bylo třicet, začali poprvé její fanoušci poukazovat na proměny tváře. Dle jejího vysvětlení „omládla“, protože se dala na makrobiotickou stravu, jejíž základem jsou obiloviny. Za plnější a krásnou pleť prý vděčila fazolím, ořechům a zelenině.

K proměnám jejího obličeje a jejímu omlazování se během její kariéry vyjádřila řada estetických lékařů a plastických chirurgů, kteří porovnali její fotky z různých období. Dle nich je jisté, že už v těch třiceti podstoupila úpravu horních víček, později i jejich odstranění a úpravu partií pod očima. Má za sebou lifting obočí a zcela jistě i celého obličeje. Měnila kontury obličeje, pravděpodobně implantáty brady. Kromě výplní nosoretních rýh, má za sebou řadu výplní tváří a botoxů.

Někteří odborníci z branže se domnívají, že dokonce podstoupila plastiku nosu. V každém případě je jisté, že plné rty díky „ořechům“ nemá.

Na její cestu k „mládnutí“ se můžete podívat na následujícím videu, na kterém americký plastický chirurg na porovnávacích fotkách vysvětluje, co vše podstoupila:

Madonna?

Madonna, maminka šesti dětí se stále udržuje ve skvělé kondici a fanoušci jí rozhodně nemají za zlé, že o svůj vzhled pečuje, že vrátit se zpět o nějaký ten rok zpátky jí pomáhají šikovné ruce lékařů. Poslední roky se však vydala na cestu za novým vzhledem. Kritiku si schytala loni na předávání cen Grammy, kdy se objevila značně odulá ve tváři. Opět se vyrojily dohady o zákrocích a výplních.

close info YouTube / YouTube zoom_in Kritiku si schytala loni na předávání cen Grammy, kdy se objevila značně odulá ve tváři

Zpočátku ztvrdila, že to jen špatná fotka, ale pak to všem na sociálních sítích vpálila: „Podívejte se, jaká jsem nádherná, když mi zmizel otok po plastice.“

„Nikdy jsem se neomlouvala za žádné kreativní rozhodnutí, které jsem udělala, ani za to, jak vypadám nebo se oblékám, a nehodlám s tím začínat,“ vzkázala všem. Zdá, se že nejspíš vydala do svého mládí, tedy jak by vypadala v dnešní době mladá, nebo možná jako jiné celebrity podlehla plastikám.

close info YouTube / Instagram / YouTube / Instagram zoom_in Poznali byste ji?

Zařadila se tak mezi celebrity, které to s plastikami přehnaly. Už nikdy o ní patrně nikdo neřekne, že vypadá na svůj věk dobře, ať se zákroky či bez nich. Je to jiná Madonna. Zatím ještě nedopadla nejhůř. Jsou hvězdy, které to přehnaly daleko víc.

close info https://i.dailymail.co.uk/1s/2023/02/08/13/67434759-11723823-Pictured_How_this_80s_pop_icon_would_have_looked_had_she_not_got-a-1_1675864783145.jpg / https://i.dailymail.co.uk/1s/2023/02/08/13/67434759-11723823-Pictured_How_this_80s_pop_icon_would_have_looked_had_she_not_got-a-1_1675864783145.jpg zoom_in Tak by vypadala krásná Madonna dle odborných rekonstrukcí v pětašedesáti letech, kdyby nepodstoupila žádný zákrok (dle titulního obrázku)

