Královna popu Madonna za pár dní oslaví šestašedesátiny, tento věk by jí ovšem hádal jen málokdo. Tedy pokud sledujete její sociální sítě, naživo to údajně už taková hitparáda není. Alespoň to tvrdí mnohá média. Madonna čelí kritice, že to s omlazováním už přehání.

Ačkoliv by si už mohla užívat zaslouženého odpočinku, tato popová diva tento náhled na život rozhodně nemá. Stále je profesně aktivní a celkově její life-style neodpovídá tomu běžných babiček.

Přesně v tom věku se už totiž Madonna nachází. Pětašedesátiletá královna brzy oslaví další narozeniny, ale namísto toho, aby seděla na zápraží a hladila kočky, poskakuje po stage a dále dělá to, co umí tak dobře. Provokuje.

Je chameleon Madonna obětí ageismu?

Je na to zvyklá celý život, změny image a kontroverzní chování. Jednoho času vypadala jako Marilyn Monroe, načež svou image změnila na černovlásku, která jako by právě vylezla z elfí Roklinky. Následovala americká kovbojka, trnová koruna nebo disco look. Za tuto odvahu přetransformovat se téměř v cokoliv vždy sklízela celosvětově úspěch. Proč tedy teď čelí kritice?

Madonna není všem trnem v oku proto, že by si zvolila další kontroverzní image. To, za co ji lidé kritizují je její „přílišná mladost“. Tomu se pochopitelně popová královna brání a na svém Instagramu dokonce tvrdí, že je obětí „ageismu a mysogenie“.

Ageismus je způsob chování se k lidem na základě jejich věku. Lidé, kteří se dopouštějí ageismu, přistupují k člověku s určitými předsudky a často je také diskriminují. Mnohdy se jedná právě o lidi starší. V tomto ohledu totiž panuje názor, že mladší lidé jsou preferováni před staršími v zaměstnání, obecně jsou považováni za „lepšolidi“.

Madonna ale rozhodně není toho názoru, že když jí je pětašedesát, měla by sedět doma na zadku. Nebude neviditelná. Ostatně vyhnout se tomuto odsuzování není těžké jen pro celebritu, čelí tomu mnoha lidí.

Madonna zkrátka stárnout nebude

„Stárněte přirozeně, ale nesmíte zase tak moc. Pečujete o sebe? Dobře pro vás, ale moc to nepřehánějte. Máte rádi módu a sledujete trendy? Body pro vás, ale minisukni, to prosíme, už ne.“ Vyhovět tedy společnosti v tom, co se sluší a patří a vyhnout se tak kritice, je pěkný oříšek. Jenže to Madonnu nezajímá.

Popová ikona má dostatek sebevědomí na to, aby si všechny tyto názory takzvaně strčila za klobouk a dál si dělá co chce. A když se někdo rozhodne, že stárnout zkrátka nebude, bude to právě Madonna. Na fotografiích na jejích sociálních sítích na vás tedy bude laškovně hledět sice pětašedesátiletá, ale zato zatraceně sexy žena. Jak moc se ovšem realita sociálních sítí shoduje s tou skutečnou?

Plastiková královna Donatella Versace má podle mnohých novou následovnici. A má jí být právě Madonna. Veřejnost už nezajímá, kdy bude mít zpěvačka koncert, mnohem více ji zajímá, co si zase nechala kde vylepšit. A fanoušci pláčou, když vidí doopravdickou Madonnu naživo. Její vizáž totiž rozhodně neodpovídá tomu, jak se prezentuje na sociálních sítích. Fotografie přinesl britský web Daily Mail, kdy zpěvačka vypadá tak nějak "nataženě". Na snímky se podívejte v galerii.

Dobrý fotograf a miliony u chirurga z vás udělají třicítku raz dva

Dobrý fotograf, světlo a retuš totiž v kombinaci s šikovným plastickým chirurgem dokážou zázraky. Odborníci tvrdí, že královna popu mohla podstoupit až dvanáct zákroků, které měly přispět k jejímu omlazení. Mohl to být facelift, botox a další různé výplně do obličeje, aby zpěvačka vypadala zase na třicet.

To, jestli je to dobře nebo špatně, rozděluje svět na dva tábory. Jedni to berou jako součást své oblíbené zpěvačky, navíc mnozí z jejích fanoušků stárnou spolu se svou ikonou, tudíž pro to mohou mít i pochopení. Druhým její počínání nedá spát a Madonna za to schytává hejty. Co je ovšem neprůstřelné je to, že každý má svůj život, své tělo a svou hlavu, kterou může učinit rozhodnutí, jaká chce. A co jste čekali od Madonny?

Jak se Madonna vypořádává se stárnutím a jestli se jí to daří, či nikoliv, můžete posoudit sami v naší galerii.

