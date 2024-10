Externí autor 23. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Dnes je z ní hudební ikona, která prodala přes 330 milionů desek. Jako teenagerka ale čelila posměchu spolužáků kvůli svému vzhledu a nekonvenčnímu chování. Jenže z outsidera se brzy stala jednou z nejvlivnějších umělkyň všech dob. Poznáte, o koho jde?

Když se podíváte na fotografii mladé dívky s tmavými vlasy a přirozeným vzhledem, asi byste nehádali, že se z ní stane jedna z nejslavnějších a nejvlivnějších umělkyň všech dob. Její cesta ke slávě přitom začala velmi netradičně – rebélií proti konvenční kráse a odmítnutím se přizpůsobit. Za její dnešní slávou stojí tak stojí právě tato vzpoura kombinovaná s železnou vůlí a talentem.

Rebel s dobrými známkami

„Byla jsem osamělá dívka, která něco hledala,“ vzpomíná dnes slavná zpěvačka na svá středoškolská léta. „Nebyla jsem rebelkou v pravém slova smyslu. Záleželo mi na tom, abych byla v něčem dobrá. Nikdy jsem nechtěla být průměrná.“ Její spolužáci si však pamatují trochu jiný příběh. Na školních chodbách pravidelně předváděla stojky na rukou a hvězdy, občas si dokonce vyhrnovala sukni, aby provokovala chlapce. Přesto byla výbornou studentkou s vynikajícími známkami.

Vzpoura proti konvencím

„Když jsem viděla, co všechno dělají ostatní dívky, aby se líbily klukům, bylo mi jasné, že tudy cesta nevede,“ říká o svém rozhodnutí jít proti proudu. „Tak jsem udělala pravý opak. Odmítla jsem nosit make-up, upravovat si vlasy nebo se holit. Měla jsem chlupaté podpaží.“ Jenže její vzhled a chování vyvolávaly u spolužáků posměšky. „Říkali mi chlupatá příšera,“ přiznává dnes už s úsměvem. Tento posměch ji ale nezlomil – naopak ji utvrdil v tom, že si musí jít vlastní cestou.

Ztráta matky

Za její rebelií stál i hluboký osobní smutek. Když jí bylo pouhých pět let, zemřela jí matka na rakovinu prsu. „Ztráta mámy ve mně zanechala obrovskou prázdnotu. Když váš rodič zemře, zanechá to ve vás pocit, že musíte žít naplno každý den, protože nikdy nevíte, kdy přijde váš poslední.“ Její otec se znovu oženil o tři roky později s rodinnou hospodyní. „Nenáviděla jsem ho za to. Cítila jsem se zrazená a opuštěná. Možná i proto jsem začala být rebel – chtěla jsem na sebe upozornit, chtěla jsem, aby si mě někdo všiml.“

Do New Yorku s 35 dolary

Po maturitě v roce 1976 krátce studovala balet na Michiganské univerzitě. Pak přišlo životní rozhodnutí – v roce 1978 se s pouhými 35 dolary v kapse vydala dobýt New York. „Bylo to poprvé, co jsem letěla letadlem, poprvé, co jsem si vzala taxík,“ vzpomíná na svůj příjezd do velkoměsta. „Byla to nejodvážnější věc, jakou jsem kdy udělala. Neměla jsem žádné kontakty, žádné přátele, jen sen a odhodlání.“

Začátky byly krušné: „Žila jsem v naprosté chudobě. Prodávala jsem donuty, byla jsem šatnářka, dokonce jsem pózovala nahá uměleckým fotografům. Dělala jsem cokoli, abych přežila. V New Yorku jsem ale také poprvé pochopila, že můžu být sama sebou. Nikdo mě tam nesoudil za to, jak vypadám nebo jak se chovám. Mohla jsem být konečně svobodná.“ V té době byla dokonce na konkurzu k filmu Vlasy od Miloše Formana, ale neuspěla.

Královna popu

Dnes má na kontě 14 studiových alb, 48 hitů v americké TOP 40 (z toho 12 na prvním místě) a prodej více než 330 milionů desek celosvětově. Její vystoupení, vzhled a styl oblékání určovaly trendy ženské módy po několik dekád. „Chtěla jsem být průkopníkem, chtěla jsem inspirovat lidi k tomu, aby se nebáli být sami sebou. A to se mi, myslím, povedlo.“

Asi už tušíte, že ta rebelující středoškolačka z fotografie je Madonna (dalšími jmény Louise Veronica Ciccone) – královna popu, která dokázala, že být jiný není překážkou úspěchu, ale může být cestou k němu. I dnes, v 66 letech stále koncertuje a její poslední turné je největší, jaké kdy podnikla. „Nikdy se nebojte být jiní. Nebojte se jít proti proudu. Protože právě ti, kteří se nebojí být sami sebou, mění svět,“ vzkazuje.

Zdroje: www.dobrenoviny.sk, www.interviewmagazine.com