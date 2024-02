Narodila se 16. srpna 1958 v Bay City ve státě Michigan a v hudebním průmyslu zanechala jedinečný odkaz. Vyrůstala v Pontiacu a Rochester Hills severně od Detroitu a její cestu od maloměstské dívky k ikoně mezinárodního formátu nelze nazvat ničím jiným než legendární.

Rána osudu

Její raná léta byla poznamenaná smrtí matky. Ta zemřela v pouhých 30 letech. Ačkoliv to byl pro tehdy malou dívku poměrně velký šok, rozhodla se ránu osudu transformovat do síly a odhodlání. Od dětství milovala tanec.

Její vášeň byla tak veliká, že ji přivedla ke studiu baletu a moderního tance na Michiganské univerzitě, kde získala stipendium. V té době si ji všimla slavná choreografka Martha Grahamová, která jí propůjčila přezdívku Madame X, jež se později znovu objevila v její slavné kariéře.

Osud měl však s dívkou jiné plány. Cítila magnetickou přitažlivost živé newyorské kulturní scény, opustila akademické studium a vydala se do srdce Velkého jablka za svým snem stát se profesionální tanečnicí.

V ruchu velkoměsta nabrala její cesta nečekané obrátky. Od obsluhy v restauraci až po vystupování na malých scénách jako doprovodná tanečnice a zpěvačka se chopila každé příležitosti, která se jí naskytla.

Spojila se se svým tehdejším přítelem Danem Gilroyem a založila rockovou skupinu Breakfast Club, načež se spolu se Stephenem Brayem pustila do nového hudebního projektu se skupinou Emmy.

V roce 1982 začal její raketový vzestup ke slávě, když podepsala smlouvu se společností Sire Records. Její debutové album rozpoutalo kulturní fenomén, který nově definoval hudební krajinu. S následujícími alby, jako například Like a Virgin, trhala rekordy a stala se první umělkyní, která jen ve Spojených státech překonala hranici pěti milionů prodaných kusů.

Světová ikona

Kromě hudebních úspěchů se zpěvačka věnovala také filmu a filantropii, což ještě více upevnilo její postavení ve světě showbyznysu. Od kritikou oceňovaných výkonů ve filmu A League of Their Own až po roli ve filmu Evita, za kterou získala Zlatý glóbus, plynule přešla z jeviště na filmové plátno a okouzlila publikum po celém světě.

Dnes hvězda světového formátu ukazuje, že je krom jiného i soucitná duše. Prostřednictvím svých nadací jako Ray of Light a Raising Malawi se zasazuje o věci blízké jejímu srdci a zanechává nesmazatelnou stopu v nesčetných životech.

Navzdory osobním vzestupům a pádům, včetně manželství s hercem Seanem Pennem a režisérem Guyem Ritchiem, zůstává tato žena nezdolná. Její neustále se vyvíjející osobnost spolu s neokázalým přístupem k sebevyjádření nepřestává inspirovat generace fanoušků.

Její odkaz přesahuje pouhou superhvězdnou slávu, protože stojí na vrcholu panteonu popkultury. Díky své rekordní kariéře trvající desítky let si právem vysloužila pozici nejprodávanější umělkyně všech dob, což v roce 2015 potvrdila i Guinnessova kniha rekordů. A o koho se jedná? Jistě jste uhádli, že je řeč o fenomenální Madonně.

„Jsem normální máma,“ říká královna popu Madonna:

Zdroj: Youtube

Ve světě, kde trendy přicházejí a odcházejí, zůstává Madonna nezměnitelnou silou, majákem změn a nesmírné houževnatosti. Právem si vysloužila označení královna popu.

Madonna

