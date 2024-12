Externí autor 4. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Jen málokdo nepozná naši bývalou první dámu Dagmar Havlovou. Kdo je ale druhá žena, která stojí vpravo od ní? Bývala to jedna z nejkrásnějších československých hereček. Dnes je z ní elegantní dáma. Poznáte o koho jde?

Není divu, že byla v mládí tak krásná a skvěle vypadá i dnes, kdy už překročila sedmdesátku. Má totiž německo-maďarsko-italsko-slovenské kořeny.

Krásná, inteligentní a charismatická

Naše neznámá pochází z učitelské rodiny. Její maminka vyučovala německý jazyk a otec byl profesorem literatury. Nejspíš díky němu a také ohromné knihovně přečetla všechno, co doma našla. Na základní škole ji bavila matematika, a tak celkem logickým pokračováním studia bylo matematicko-fyzikální gymnázium. Nejspíš to mnohé překvapí, ale byť začala hrát už od patnácti let, vystudovala sociologii.

Jedna z jejích nejznámějších rolí

První film natočila v 15 letech. Netrvalo dlouho a v její blízkosti se objevil významný český režisér, který hledal pro svůj nový film neokoukanou tvář. Naše neznámá ho zaujala hlavně svým dětským výrazem. Ostatně, ona sama v mnoha rozhovorech vzpomínala, jak ji ještě ve dvaceti nechtěli pouštět na filmy od patnácti.

Film se točil na Šumavě a všichni krásnou mladou dívku dle instrukcí jejího otce pečlivě hlídali. Naše neznámá ovšem ráda dává k dobru historku, jak mezi obrazy tenkrát seděla kdesi stranou a počítala příklady ze sbírky matematických úloh. Nezapomněla s úsměvem dodat, že právě ty případné zájemce opačného pohlaví spolehlivě odrazovaly.

Během vysokoškolského studia se objevila v řadě tehdy československých snímků. Zazářila například ve filmu Na kometě, a také v Jak zkrotit zlého muže, Lev s bílou hřívou nebo Velká filmová loupež. Její filmografie je pochopitelně mnohem delší, nemluvě o divadelních představeních, seriálech apod.

Dvě svatby

Kráska z titulní fotografie se vdávala dvakrát. Jejím prvním manželem se stal herec s velmi charismatickým hlasem. Pro web Dobré noviny k němu řekla: „Byl to krásný muž, velmi dobře vychovaný, pocházel z velké rodiny a měl skvělou mámu. Možná bych se za něj ani nebyla provdala, ale moc jsem měla ráda jeho mámu.“

Po čase se provdala znovu, také za herce a rovněž baviče, spisovatele, textaře, režiséra a později dokonce i zpěváka. Spolu přivedli na svět dvě dcery. Do jiného stavu přišla ještě potřetí. Jenže tentokrát porodila předčasně. Chlapeček ale krátce na to zemřel. Tragédii ale dokázali společně překonat.

Politička a diplomatka

Nikdy neměla ambice stát se herečkou a stala se jí, dokonce výbornou. Osud ji časem zavál do vysoké politiky a později do diplomacie. Osm let strávila na diplomatickém postu v zahraničí a i po návratu se snažila pomáhat, kde to šlo.

Krásná paní sládková

Zejména z posledních řádků jste nepochybně poznali, že druhá kráska na fotografii je Magda Vášáryová, kterou si čeští diváci pamatují zejména z půvabného filmu na motivy Hrabalova románu Postřižiny. Pravdou je, že průlom do filmového světa u ní znamenala Vláčilova Markéta Lazarová, což je právě onen snímek, kde ve chvílích klidu mladá Magda luštila početní úlohy…

Zdroje: www.extra.cz, www.csfd.cz, art.ceskatelevize.cz, www.idnes.cz