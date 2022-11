Kurátoři muzea posvítili na zrcadlo a zůstali v šoku. Spatřili skrytý obraz

Natálie Borůvková

Kde vědci objevili tajemného Buddhu?

Ačkoliv to bylo po desetiletí jen obyčejné zrcadlo, nyní je zjevně všemu jinak. Kurátoři muzea na něj posvítili světlem a zůstali naprosto v šoku. Spatřili totiž skrytý obraz.

Magické zrcadlo patřící do sbírky východoasijského umění Muzea umění v Cincinnati tak zcela změnilo svůj význam.

Kurátoři muzea posvítili na magické zrcadlo a zůstali v šoku

Zcela obyčejné zrcadlo s nápisem Buddha Amitábha se během chvíle změnilo v záhadu. Po takřka náhodném osvícení jasným světlem, které použil kurátor se svým týmem, se ukázalo, že se na jeho povrchu promítá gázový obraz Buddhy. Ten je obklopen paprsky světla. Vědci tak objevili obraz, který by jinak nebyl zjistitelný.

"Na povrchu není nic, je to jen leštěný odrazový povrch s trochou koroze," říká Dr. Hou-Mei Sung, kurátor východoasijského umění v muzeu, který skrytý obraz našel. "Nedává to zatím žádné vodítko."

Zrcadlo, o němž se předpokládá, že bylo vyrobeno v 16. století, je obdobou "kouzelných zrcadel", známých jako zrcadla pronikajícího světla. Ta se vyráběla v Číně a Japonsku. Ta byla typická právě tímto úkazem, kdy na první pohled obyčejné zrcadlo, stejné jako každé jiné, při správném použití světla, odkrylo obraz.

Sung, který již s tímto zrcadlem pracoval před několika lety, se k němu vrátil, aby předmět blíže prozkoumal a následně zařadil mezi artefakty své chystané výstavy. Objevil však něco, o čem neměl sebemenší tušení. Sung a jeho tým zůstali v šoku.

Spatřili skrytý obraz

Magická zrcadla, pocházející z Číny a Japonska, disponovala nápisem "Sláva Buddhovi Amitábhovi". Stejný nápis byla také objeven na tomto zrcadle. Jeho objev byla ale víceméně náhodný.

Dr. Sung již v době, kdy se chystal zrcadlo zařadit do své výstavy, o magických zrcadlech věděl. A tak ho v jednu chvíli napadlo, že použije světlo a takřka z legrace se podívá, co to udělá. Když tak učinil, on i jeho tým doslova ztratili dech.

"Jen tak náhodou jsem požádal našeho konzervátora předmětů, aby provedl test, kdy na zadní stranu zrcadla posvítí a zjistí, zda i ono nemá tuto magickou povahu," říká Sung. "K našemu překvapení jsme zjistili, že skutečně promítá skrytý obraz Buddhy."

Zrcadlo, které bylo do tamní sbírky umění zařazeno již v roce 1961, tak náhle dostala nebývalou hodnotu. Podobných artefaktů se našlo jen pár a neexistuje žádný kompletní seznam, kolik jich vlastně bylo vyrobeno. Jedno se nachází ve sbírce Tokijského národního muzea a další ve sbírce Metropolitního muzea umění. Oba předměty pocházejí z období Edo a je na nich stejný šestiznakový zpěv k Amitábhovi ve zjednodušených čínských znacích, které se v Japonsku běžně používaly.

