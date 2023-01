Byla 60. léta 20. století. Éra hippies, ale také dobývání vesmíru. Zároveň se začala rozvíjet radioastronomie. Obor, zabývající se studiem nebeských těles pomocí rádiových vln. Najednou vědci viděli, co nikdy předtím nespatřili. Například pás horkého plynu protínající naši Galaxii.

Začali mu říkat Severní polární ostruha. Zářící struktura ale nebyla jediným objevem. Když se odborníci zaměřili na protilehlou stranu oblohy, uviděli další světelné výtrysky - Vějířovou oblast. Nikdo netušil, co polarizované rádiové signály vytvořilo. I přes jejich podobnost je zkoumali jednotlivě a nikoho nenapadlo je vzájemně propojit.

To udělala až astronomka Jennifer West z Torontské univerzity. „Přemýšlela jsem o tom patnáct let. Magnetická pole neexistují izolovaně,“ vysvětluje vědkyně. „Pak jsem narazila na článek z roku 1965, v němž autoři spekulují o tom, že polarizované rádiové signály by mohly pocházet z nitra Galaxie. Stačilo jediné. Vzít nejnovější data a ověřit to.”

Magnetický tunel

Vědkyně se svým týmem sestavila počítačový model, který ukazoval, jak by vypadala rádiová obloha, kdyby se Severní polární ostruha a Vějířová oblast propojili magnetickými vlákny. Najednou to bylo jasné.

„Klíčem byl úhel pohledu,” směje se astronomka. „Když si před sebe položíme mapu Země, Severní pól je nahoře a rovník uprostřed. Dá se to ale přece nakreslit i z jiné perspektivy. To jsme udělali v našem experimentu.”

Před zraky týmu Jennifer West se najednou zjevil gigantický tunel tvořený svazkem zmagnetizovaných vláken obklopující Sluneční soustavu a blízké hvězdy. Tento útvar je dlouhý přibližně 1000 světelných let.

Propojené galaxie

Není ale jediný. Chapadla se vyskytují i v jiných galaxiích. Byly pozorovány poblíž zbytků gigantických hvězdných explozí neboli supernov, v molekulárních mracích nebo „galaktických komínech“, dutinách, kterými proudí horký plyn z galaktického disku. Některé studie dokonce tvrdí, že spirálovitá vlákna plynu by mohly tvořit kostru Mléčné dráhy.

Dalším krokem Jennifer West je potvrdit svůj výzkum pomocí pozorování a lépe pochopit, jak masivní tunel kolem Země souvisí s dalšími magnetickými póly v naší Galaxii.

Zdroj:

www.livescience.com, www.universetoday.com, www.sciencealert.com