Jarouš M Komořanský 7. 3. 2024 8:58 clock 3 minuty video

Vraťme se do roku 1984, do nostalgie českého filmu. Představte si mladou a krásnou tvář, která zdobila stříbrné plátno a uchvátila srdce mnoha lidí. Tato tajemná kráska, narozená v Praze v roce 1967, rozkvétala v záři reflektorů již od útlého věku a její talent se postupně rozvíjel. Kdo to je?

Poznáte, o kom je řeč? Pokud se vám povede odhalit totožnost této dívky do tří sekund, jste machři. Pomůžeme vám několika údaji, které by vás mohly navést na správnou cestu. Nápověda… Její raná léta se vyznačovala strhujícími výkony, zejména v oblíbených seriálech, které v Československu zdomácněly. V polovině 80. let již udělala ve své kariéře výrazný pokrok a účinkovala v dílech, která ukázala její všestrannost a šarm. Zejména v roce 1984 zazářila v roli, ve které si ji oblíbila celá generace diváků a která vystihovala ducha a sny mládí. Její kariéra v průběhu let vzkvétala díky řadě rozmanitých rolí, od okouzlujících princezen v pohádkách až po přesvědčivé hlavní role v dramatech a komediích – její filmografie je důkazem jejího rozsáhlého talentu. Neomezuje se pouze na minulost, ale i dnes rezonuje s diváky, podílí se na populárních televizních seriálech a zanechává svou stopu v české kulturní krajině. Jejím velkým kamarádem je v osobním životě i neméně populární herec Martin Zounar. close Magazín Kam osud zavál herečku Moniku Žákovou ze seriálu Bylo nás šest? gallery 10 Vše pro dceru. A mnohem víc… Její život mimo záběr kamery je dojemným příběhem lásky, houževnatosti a obětavosti. Mateřství přineslo nové výzvy i hlubokou radost a nečekaným způsobem formovalo její cestu. Její dcera, která se narodila v roce 2001 s hendikepem, vnesla do hereččina života celou škálu zkušeností, od radosti ze společných chvil až po složitost orientace v životě se speciálními potřebami, a osvětlila tak sílu a hloubku mateřské lásky. Stále stejně krásná Její nadčasová krása spojená s výrazným talentem z ní udělala oblíbenou postavu české zábavy, která překračuje obvyklé role a zobrazuje silné, energické ženy. Už víte, o kom mluvíme? close info Profimedia/ČTK / Profimedia/ČTK zoom_in Dcera Mahuleny Bočanové má diagnostikován autismus a epilepsii Její život mimo obrazovku je stejně bohatý a naplňující, vyznačuje se jejím odhodláním zvyšovat povědomí a porozumění, zejména v oblasti autismu, což je věc blízká jejímu srdci vzhledem k onemocnění její dcery. close Magazín Marek Eben přizpůsobil bydlení své nemocné ženě. Dlouhý přízemní dům přetvořil v oázu "severského" klidu Přihořívá… Rychle se přesuneme do současnosti, kde tento herecký světlonoš nepřestává okouzlovat nejen svou neutuchající přítomností na plátně, ale také rolí oddané matky a obhájkyně povědomí o autismu. Její cesta odráží vývoj české kinematografie a její přínos se navždy zapsal do její historie. close info Profmedia / Profmedia zoom_in Mahulena Bočanová s Martinem Zounarem jsou velcí přátelé Hoří! Nyní, když odhrneme závěsy před touto tajemnou postavou, zářivý úsměv a výrazné oči, které po desetiletí okouzlovaly diváky, nepatří nikomu jinému než krásné a výrazné herečce Mahuleně Bočanové. Její příběh je svědectvím života prožitého s vášní, houževnatostí a grácií, od jejích dětských začátků přes působivé role ve filmu a televizi až po smysluplný osobní život. Velkým přítelem Mahuleny Bočanové je Martin Zounar. Podívejte se na toto video: Zdroj: Youtube Zdroje: www.ahaonline.cz, cs.wikipedia.org, www.blesk.cz, zeny.iprima.cz, www.csfd.cz

