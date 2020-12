Majak: Utajená jaderná havárie zabíjí v Čeljabinské oblasti dodnes

Jadernou havárii v komplexu Majak u města Kyštym nedaleko Čeljabinsku Sovětský svaz tajil až do svého rozpadu v roce 1991. Mnoho otázek ale stále zůstává nezodpovězených. Ruská vláda navíc dodnes nedokázala zajistit místním obyvatelům bezpečné místo k životu.

Podzemní komplex na zpracování radioaktivních materiálů vyrostl u Kyštymu mezi lety 1945 – 1948. Za hrůzných podmínek ho vystavěli vězni, jimž soudy údajně dávaly na vybranou, zda stráví pět let v Majaku, nebo 25 let na Sibiři. Existence nukleárního zařízení měla zůstat přísně utajena. To byl také důvod, proč se přísně tajila i místní havárie, ke které došlo 29. září roku 1957.

Přesná příčina nehody není známa, předpokládá se ale, že u jednoho z podzemních zásobníků radioaktivního materiálu selhalo chladící zařízení, což vedlo k explozi, jež vyslala do okolí zhruba dvě pětiny množství radioaktivity uvolněné z Černobylu a zamořila území o rozloze 20 000 km2. V oblasti tehdy žilo asi 270 tisíc lidí.

Zda někdo bezprostředně po havárii Majaku zemřel, se už asi nikdy nedozvíme. Místní lékaři však v té době zaznamenali zvýšenou úmrtnost obyvatel a nemocnice se plnily pacienty trpícími nemocemi z ozáření. Sovětská ani posléze ruská vláda však nikdy oficiálně nepřiznaly oběti na životech.

(Zdroj: www.britannica.com/event/Kyshtym-disaster)

Zdroj: Shutterstock.com

Evakuace obyvatel probíhala v tichosti a pozvolna. Nikdo z nich přitom nevěděl, proč se vlastně mají stěhovat. Mnoho lidí navíc výzvu k evakuaci ani neobdrželo. Úřadům se zjevně nepodařilo najít alternativní bydlení pro všechny. Podle pamětnice Rašidy Fattahové měli přednost etničtí Rusové.

"Bylo to příšerné. Rusové byli přesunuti hned po katastrofě, ale nikoli Tataři," uvedla Fattahova, která stejně jako řada jiných zůstala v zamořené vsi Musljumovo.

Ruská vláda začala situaci řešit teprve v roce 2009, tedy celých 52 let po explozi. Obyvatelé Musljumova si mohli vybrat, zda přijmou odškodné ve výši 1 milion rublů, nebo domek v nové výstavbě. Program byl slibně naplánován, ale v praxi bohužel selhal. Nové domky pro obyvatele Musljumova vyrostly pouhé dva kilometry od původní vesnice, tedy rozhodně ne v zóně, která by mohla být považována za bezpečnou.

Ti, kteří přijali milion rublů, si koupili levné byty na předměstí v Čeljabinsku, mnoho z nich však přitom okradli podvodní makléři. Syn Rašidy Fattahové byl během transakce nejen okraden, ale rovnou i zavražděn.

Zdroj: Shutterstock.com

Na první pohled je Nové Musljmovo velice upravenou obcí, silnice jsou hladké a cesty dlážděné, stojí tu škola a drůbežárna, jež místním poskytuje dostatek pracovních míst. Dopisovatelé Rádia Svobodná Evropa se tu však necítili úplně svobodně, když museli místním policistům vysvětlovat, proč zde fotografují. Jistá žena, která se představila jako Nailja, jim poté vypověděla: "Lidi tady umírají, každý týden jich několik umře. Většinou na nádory. Rakovinu. Edikovi bylo 42, Salavatovi 52. Jenom v této ulici už umřelo tolik mladých lidí."

(Zdroj: www.rferl.org, prosinec 2017)

Podle protijaderné organizace Bellona lidé žijící v oblasti postižené Majakem trpí rakovinou 3,6 častěji než průměrní obyvatelé Ruska. Vrozené vady se tu pak vyskytují 25krát častěji než v jiných částech země.