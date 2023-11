Seriál Spadla z oblakov z 80. let minulého století přitáhl k televizním obrazovkám tisíce lidí. Představitelka hlavní role Zuzana Pravňanská se tak stala nejslavnější holčičkou v Československu. Její život byl však na hony vzdálený filmovým zázrakům. Prošla si doslova peklem.

Roztomilá Zuzana se před kamerou objevila poprvé už jako pětiletá, kdy natáčela protipožární reklamu. Její herecký výkon zaujal i režiséra, který ji obsadil do filmu Ztroskotání Danubia. O dva roky později si ji filmaři všimli při návštěvě základní školy, kam chodila. Do role mimozemské dívky Majky z planety Gurun se jim skvěle hodila.

Seriál Spadla z oblakov (Spadla z nebe) se natáčel 22 měsíců. Během nich se Zuzaně změnil život. Později přiznala, že ji sláva stoupla do hlavy. Do té doby byla vzorným dítětem. Chodila na gymnastiku, klavír, plavala a ročník končila se samými jedničkami. Po poslední klapce se však cítila ztracená. „Škola mě nebavila, nechtěla jsem se učit,” konstatovala. Jakmile měla příležitost, opět utekla do záře reflektorů. Do roku 1979 se tak objevila v seriálu Jedenáste prikázanie a ve filmech Stôl pre štrnástich a Frajeri a frajerky.

Spadla z nebe na dno

Když se Zuzana přehoupla do pubertálního věku, režiséři o ni ztratili zájem. Jenže ona stále toužila po vzrušení a pozornosti. „Táta mě nutil, abych studovala a měla nějaké koníčky, ale já dělala naschvál pravý opak,” vzpomíná pro Super.cz. Nedokončila ani obchodní učiliště, ani strojírenskou průmyslovku.

Zdroj: Youtube

Když ji o čtyři roky později požádal o ruku její přítel, neváhala. Doufala, že jí začíná nejhezčí období v životě. Velmi rychle zjistila, že se mýlila. Manžel ji totiž začal bít. „Jeho první rána byla tak silná, že jsem odletěla na druhou stranu pokoje. Jen jsem si držela těhotenské břicho, aby se dítěti nic nestalo. Potom to dělal znova a znova. Každý den,” vzpomínala. I přes domácí násilí od muže neodešla. Během čtyř let se jí narodily tři děti. Dvě dcery a jeden syn.

Když po jedné hádce skončila v nemocnici, rozhodla se, že už se týrat nenechá. Jenže její muž se jí po rozvodu pomstil. Odmítl ji vrátit dcery. Postupem času se však ukázalo, že se o ně nedokáže postarat. Dívky tak nakonec skončily v dětském domově. „Nedali mi je. Vychovatelky tvrdily, že v ústavu jim bude lépe,“ vzpomínala Zuzana. Zůstal ji tak jen malý Štefan.

Směrem k obloze

Poslední rána přišla, když zemřel její přítel Arpád. Po jeho nečekané smrti přišla nejen o milujícího partnera, ale také o střechu nad hlavou. Byt zdědila jeho rodina a Zuzana se musela přestěhovat na ubytovnu. Aby přežila, vydělávala si na brigádách. Značnou část výplaty však utratila za alkohol.

Zdroj: Youtube

Ze samotného dna ji dostal nový muž. „Rozhodla jsem se skončit s pitím a udělat si kurz jako řidička tramvaje. Splnila jsem si tak dětský sen,” přiznala v rozhovoru pro Bratislavské noviny „Nadřízení jsou s ní velice spokojení. Do práce chodí s úsměvem,” oznámila mluvčí Dopravního podniku Adriana Volfová. Zuzana je tak konečně spokojená. Užívá si nejen práce, ale také vnoučat.

