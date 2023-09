Přírodní div nebo geologická perla, jak se říká maskatské obří jeskyni pod zemí, je domovem džinů a dle místních tam straší. Sluneční paprsky do ní proniknou jen úzkým otvorem, který objevili američtí vědci, kteří ji jako první prozkoumali. Stala se turistickou atrakcí pro milovníky dobrodružství.

Na počátku byla náhoda

Tak jako u mnoha nejen archeologických, ale i geologických nálezů stála i na počátku objevení průchodu do jeskyně náhoda. V roce 1983 pracoval hydrolog Don Davison pro ománský Veřejný úřad pro vodní zdroje. Když si v rámci své práce prohlížel letecké snímky ve snaze najít případné zdroje podzemní vody, na jednom z nich ho na náhorní planině Selma zaujal zvláštní otvor. Na místo se vydal svou ženou Cheryl Jonesovou vrtulníkem. Objevili tři otvory a když do nich nahlédli, spatřili obrovskou komoru s písečným dnem.

O pár dnů později se do ní Don jedním z otvorů slanil…

close info Shutterstock.com zoom_in Don a Cheryl objevili tři otvory, kterými do jeskyně proniká světlo...

Geologická perla

Tento ojedinělý geologický útvar leží ve výšce 1 380 metrů nad mořem nedaleko vesnice Fins v Maskatské správní oblasti Sultanátu Omán. Cheryl a Don se ve dvou následujících letech slanili do jeskyně ještě několikrát, prozkoumali ji a zmapovali. Co do rozlohy dna je svými téměř 58 000 m², což je pro představu základna velkých egyptských pyramid, druhou největší na světě, mezi největší podzemní jeskyně ji řadí její rozměry 340 metrů na délku, 228 metrů na šířku a výška 120 metrů. Stáří se odhaduje na 50 milionů let.

Do jeskyně džinů vás vezme následující video:

Zdroj: Youtube

Jedinečná je i tím, že na rozdíl od mnoha jeskyní nemá vchod. Jediný přístup do této obrovské komory jsou zmíněné otvory, které vznikly erozí vápence po deštích. Až na pár ojedinělých, krápníky zde nespatříte, ale na dně jsou malé křehké útvary, které svědčí o tom, že do jeskyně po prudkých lijácích prosakuje voda. Mezi nimi lze objevit i kosti koz, které do jeskyně spadly, i živočichů, které ji obývají.

Chceteli se podívat, jak si vyznavači base jumpingu uživájí skoky do jeskyně, podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Žila i ožila

Do jeskyně proniká sluneční a měsíční svit jen otvory, přesto se stala domovem hadů, netopýrů a hmyzu. A setkávají se tu i džinové z osmanské mytologie a Koránu, jak věří a řekli Donovi a Cheryl místní obyvatelé. A tak ji manželé pojmenovali Majlis al Jinn. Al jinn v arabštině znamená džin, majlis pak místo setkání.

Dnes do jeskyně, kde se scházejí nadpřirozené bytosti, na čtyřkolkách míří nadšenci slaňování a base jumpingu. Jednu dobu do ní byl přístup zakázán, i dnes se vyžaduje povolení úřadů. Nejspíš proto, aby džiny na jejich společném setkání nikdo nerušil…

Zdroje: www.atlasobscura.com, www.zmescience.com, www.nativeplanet.com