Malá doba ledová mohla být způsobena vymřením indiánů, tvrdí překvapivá studie

Malou dobou ledovou vědci označují období mezi 16. a 18. stoletím, kdy na severní polokouli panovalo výrazně chladnější klima než ve středověku. O faktorech, které ochlazení způsobily, se vedou dlouhé diskuze. Svou troškou do mlýna nedávno přispěla i skupina londýnských vědců, podle nichž se planeta ochladila vlivem vymření původní americké populace.

Pokles průměrných ročních teplot vedl ke zvětšení ledovců a zalednění Grónska. Dlouhé zimy a krátká studená léta ztenčila Evropanům úrodu. Snížila se životní úroveň, obyvatele častěji než dříve sužovaly hladomory a morové rány. Příčiny klimatického výkyvu nejsou zcela jasné. Nejčastěji se hovoří o minimu sluneční aktivity nebo sérii sopečných výbuchů, jejichž emise zastínily slunce.

Když se pole proměnila v pustinu

Zcela unikátní hypotézu zformuloval tým vědců z londýnské University College. Malá doba ledová prý mohla souviset s kolonizací Ameriky, v jejímž důsledku během jediného století vymřelo 90 procent amerických domorodců. Vědci odhadují, že mohlo jít zhruba o 55 milionů lidí, což tehdy představovalo celých 10 procent světové populace.

To rozhodně není zanedbatelné číslo. Spolu s indiány vymizelo až 55 milionů hektarů obdělávané půdy, což je rozloha odpovídající dnešní Francii. Pole postupně zarostla bujnou vegetací a lesy, které produkovaly kyslík a vysály z atmosféry vydatný objem oxidu uhličitého. Tím se snížil skleníkový efekt a globální klima na planetě se mohlo ochladit až o 1°C.

"Je to užitečné zjištění, které nám ukazuje, co zalesnění dokáže. Na druhé straně ale v dnešní době by stejná zalesněná plocha odstranila jen emise z fosilních paliv vyprodukované za dva roky," míní spoluautor studie Chris Brierley.

Asi je to přehnané

Hypotéza ale narazila na kritický ohlas. Podle amerického profesora geochemie Joerga Schaefera je takový efekt zalesněné plochy dané rozlohy značně nadsazený. "Je to nicméně zajímavá a kontroverzní studie, která si zaslouží pozornost a další výzkum," míní Schaefer.

Proti tvrzení londýnských vědců stojí i fakt, že klimatické změny byly v Evropě pozorovány už během 14. století, a to konkrétně v letech 1315–1322, kdy chladná a deštivá léta způsobila v Evropě hrůzostrašný hladomor. Spouštěčem ochlazení byl tehdy zřejmě výbuch Tarawera na Novém Zélandu. Během 15. století se pak z nevyjasněných příčin ochladilo na celé dekády. V průběhu raného novověku pak malá doba ledová kulminovala takovým způsobem, že zamrzala i Calaiská úžina mezi Francií a Anglií. Tento pozvolný vývoj podle vědců odpovídal spíše nějakému klimatickému cyklu, než že by ho způsobila konkrétní událost. Nedá se ale vyloučit, že zalesnění indiánských polí k teplotnímu propadu trochu přispělo.

