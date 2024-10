Externí autor 28. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Život někdy bývá samé překvapení. To nejspíš napadne mnohé, když zjistí, že v jednom z malajských států vládne po boku sultána Češka. Je velmi opatrná, takže dohledat o ní informace téměř nelze. A také si svého muže ostražitě hlídá...

Kdysi se jmenovala Jana Jakoubková, to bylo jediné, co o ní prosáklo na veřejnost. Sultána malajského státu Kelantan Muhammada V. si vzala před čtrnácti lety. Pravdou je, že by si zasloužila metál za to, jak za sebou dokázala zamést digitální stopy. Velmi dlouho totiž o ní nikdo téměř nic nevěděl, vlastně ani to, že pochází ze stověžaté Prahy kdesi uprostřed Evropy.

Z ústraní na trůn

Teprve před dvěma lety jí byl oficiálně udělen titul sultánky, kterým se dočkala oficiálního uznání královny – manželky. Nutno dodat, že to byl pro ni úspěch, protože ne všechny manželky sultánů se mohou těšit z takové výsady. Díky svému „povýšení“ totiž může veřejně reprezentovat královskou rodinu a při oficiálních příležitostech stát po boku svého manžela.

Oficiální jméno

Již se dávno nejmenuje Jana Jakoubková, ale vystupuje pod jménem Sultanah Nur Diana Petra Abdullah. Přičemž první jméno Sultanah označuje její pozici královny manželky, poslední Abdullah napovídá, že konvertovala k islámu. Petra je rodinné jméno královské rodiny Kelantanů.

Na svůj původ zapomněla?

Šestatřicetiletá rodačka z Prahy se dnes objevuje na oficiálních akcích královského paláce, které souvisejí s charitativní činností. Je vysoká, krásná a noblesní. V tamním světě působí tajemně. Prakticky se o ní neví nic, než co bylo až dosud zmíněno v tomto článku. Vypadá to, že se dotyčná snaží mermomocí zahladit stopy do své minulosti.

Před časem, v souvislosti s aktivitami jejího muže se v jednom článku na Seznam.cz objevila zpráva vztahující se k Janě. Televizi Seznam totiž prozradil zdroj z Ministerstva zahraničních věcí, že se se sultánovou ženou v Malajsii potkali čeští diplomaté. Ona ale prý neprojevila žádný zájem o navázání kontaktu s ambasádou a vlastně ani Českem.

Diskrétní Češka, upovídaná Ruska

Pravděpodobně bychom o Češce Janě nevěděli dál. To by ale její muslimský manžel nesměl zatoužit po další manželce. Vybral si k tomu upovídanou ruskou modelku, která se rozhodla dát světu vědět, že je sultánova žena.

Doslova pár dní po svatbě ale přišla na to, že v sultánově životě není jediná. Zvedla totiž manželův mobil, ze kterého se ozvala rozezlená Jana. Jestli se obě dámy popraly, známo není, ale faktem zůstává, že se sultán s ruskou modelkou měsíc po svatbě rozešel.

Rozvod údajně proběhl v muslimském duchu, kdy mu stačilo třikrát říct zapuzuji tě. Dotyčná žena se ale o tom, že už není sultánovou manželkou dozvěděla až z médií.

Údajným důvodem pro rozvod byl fakt, že sultán zpochybnil otcovství dítěte, které mezitím Ruska porodila. Otázkou je, jestli v tom spíš nehrála roli skutečnost, že i když muslim může mít víc manželek, ta první musí s druhou svatbou souhlasit. To se ale nestalo a sultán přišel o svůj symbolický majestát.

Zdroje: www.blesk.cz, zeny.iprima.cz, www.denik.cz, www.seznamzpravy.cz, www.straitstimes.com