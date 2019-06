Bez dcerky neodejdu: Jaký byl další osud malé hrdinky dramatického příběhu?

Kniha Bez dcerky neodejdu se před lety stala světovým bestsellerem. Kdo ji nečetl, určitě o ní aspoň slyšel, případně se podíval na stejnojmenný film. Příběh Američanky, která se svou šestiletou dcerou utíká z Íránu od svého tyranského manžela, byl sepsán podle pravdivé události. Jaký byl ale další osud obou hrdinek a jak se jim daří dnes?

Autorka knihy Betty Mahmoody žila se svým íránským manželem a dcerkou Mahtob spokojeně ve Spojených státech, dokud se v Íránu nestrhla islámská revoluce. Manžel trval na návratu do rodné země, Betty se však uvolila jen k dvoutýdenní návštěvě jeho rodiny. V předvečer odjezdu zpátky do USA ke svému šoku zjistila, že jí manžel odjet nedovolí. Stala se jeho vězeňkyní, nucenou žít podle zákonů extrémních muslimů. Teprve po osmnácti měsících se Betty podařilo utéct s dcerou přes hory do Turecka a odtud zpět do USA.

"Ten večer jsme byly v ložnici, máma balila věci. A najednou přišel táta a řekl nám, že nikam nejedeme. Budeme v Íránu do konce života a musíme přistoupit na jeho pravidla. Od té chvíle to byl úplně jiný člověk," vzpomínala po letech Mahtob, která letos v září oslaví už 40. narozeniny. "Cítila jsem, že musím mámu chránit. Když ji táta bil, skočila jsem mezi ně, ale on mě jenom zvedl a mrštil se mnou přes celý pokoj."

Po návratu do USA měla Mahtob ještě dlouho noční můry. Bála se, že se pro ni otec vrátí a bude ji chtít unést. Sayyed Mahmoody se opravdu později pokusil dceru kontaktovat, k jejich setkání ale nikdy nedošlo. Po útoku na New York v září 2001 bylo jeho jméno připojeno na listinu možných teroristů, a Sayyed se tak nikdy nesměl do USA vrátit. V roce 2009 se Mahtob s matkou jen dozvěděly o jeho smrti.

"Bylo mi z té zprávy smutno. Zemřel plný hněvu a hořkosti, připadal si jako oběť," okomentovala otcovo úmrtí Mahtob. "Odpustila jsem mu, ale zároveň se mi i ulevilo. Přecijen pro nás představoval hrozbu."

Mahtob se svou matkou dodnes žije v Michiganu, kde vystudovala univerzitu a věnuje se práci v oblasti duševního zdraví. Slavnou matčinu knihu prý nikdy nečetla, zato napsala vlastní. Publikace s názvem "My name is Mahtob" zachycuje život s despotickým otcem a útěk z Íránu z jejího vlastního pohledu.

Ačkoli se sama hlásí k luteránské církvi, nechtěla by, aby její příběh podnítil nenávist k muslimské víře. "Je opravdu nešťastné, že chování mého otce vrhlo stín na jeho zemi, kulturu, a dokonce i náboženství. Nejsem muslimka, ale je mi jasné, že zdaleka ne všichni muslimové se chovají jako můj táta," uzavřela Mahtob.