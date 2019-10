Kdo je matka Grety Thunberg: Operní diva milující své děti, slávu a peníze

Vůdkyně klimatického hnutí Greta Thunberg pronesla na konci září velmi emotivní projev na půdě OSN. Každý má povědomí, co je Greta zač. Co ale veřejnost netuší je, že její matka je vynikající opěrní pěvkyně, která se účastnila Eurovize a píše knihy. Přinášíme vám pět věcí, které jste možná netušili o Maleně Ernman.

Malena Ernman je švédská operní pěvkyně. Dětství ale prožila v malém městečku Sandviken. Vystudovala Královskou akademii hudby ve Stockholmu a hudební konzervatoř ve francouzském Orléansu. Od roku 2006 j

Malena je celosvětově velmi uznávanou zpěvačkou. Má na kontě opravdu veliké role, a to nejen ve Švédku ale i jinde. Namátkou Figarova svatba, Carmen, Lazebník sevillský, Don Giovanni nebo Titus. Je častým hostem na nejrůznějších operně zaměřených akcích. 2. února 2013 Malena poprvé zpívala v České republice v pražském Rudolfinu.

Roku 2009 se účastnila Melodifestivalen, což je národní kolo Švédska, ze kterého se lze dostat do Eurovize. Malena se stala divokou kartou. To jsou soutěžící, kteří se účastní s vlastními písněmi. Matka v současné době nejznámější aktivistky vystoupila s anglicko-francouzskou písní La Voix a postoupila dále.

Švédsko následně skutečně reprezentovala v mezinárodním semifinále a finále Eurovize v Moskvě. Na konci získala 21. místo s 33 body. Malena Ernman měla na sobě při vystoupení šaty, které stály 37 tisíc euro, tedy zhruba 950 tisíc korun.

Malena napsala autobiografii, která se jmenuje Scenes From The Heart. Společně s ní se na knize podílel její manžel Svante Thunberg a jejich dcery Greta Thunberg a Beata Ernman. Dílo je rozděleno na tři části a následně do několika kapitol. Zajímavostí je, že začíná žalostnou básní.