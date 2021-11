Maltské katakomby: Co se stalo s Mikem Mansholtem v říši mrtvých? Policie tápe

katakomby

Zprávy o pohřešovaných osobách či únosech nejsou nikdy příjemné a patří do oboru kriminalistiky. Strach nahánějí případy zmizelých, které se připisují návštěvníkům z vesmíru. Husí kůže naskočí mnohým z nás z příběhů těch, kteří zmizeli beze stopy a jejich „vypaření“ se připisuje bytostem z onoho světa. Ostrovní země Malta je bezpochyby jednou z vyhledávaných turistických destinací, v červenci 2016 však zde zmizel mladý německý turista.

Co se tehdy stalo?

Sedmnáctiletý Mike Mansholt se rozhodl prozkoumat tzv. říši mrtvých, tedy katakomby v městečku Rabat, ze kterých se však nevrátil. Jeho ostatky se později za velmi zvláštních okolností objevily pod vrcholem ostrova. Co se tehdy stalo s Mikem v oněch tajemných, dodnes záhadných, pradávných podzemních chodbách dosud nemá odpověď.

Fakta a důkazy

O Mikeovi se ví, že si dne 18. července půjčil kolo a před devátou ráno odešel z hotelu. Měl na sobě modré tričko, sluneční brýle a slaměný klobouk. Poslední zprávu na WhatsApp zaslal po desáté a pak už veškeré pokusy o komunikaci zůstávají bez odezvy. Mike nezvedá telefon, nevrátí kolo do půjčovny, ta kontaktuje místní úřady. To však nevyvolá znepokojení, vždyť je to přeci teenager! Až teprve když se za čtyři dny nevrátí domů, rodiče nahlásí zmizení, na místo se vydává jeho otec … O necelý týden později je Mike prohlášen za pohřešovaného a začíná společné vyšetřování maltských úřadů a Spolkového kriminálního úřadu, které anonym „posílá“ o tři dny později na drsný, rozeklaný útes ve výšce 250 metrů, kde nacházejí tělo. Podle prvního ohledání se zdá, že má poraněnou páteř, což by ukazovalo na pád.

Šokující odhalení

Mikeovy ostatky se vrací 20. srpna do Německa. Tamní soudní lékaři zjišťují, že v něm, až na pár fragmentů mozku a jiných vnitřních částí těla, chybí všechny životně důležité orgány! Ostatky, které měly být konzervovány, nadále podléhají rozkladu. Vyplouvají na povrch nesrovnalosti, které nebyly vyšetřeny a „zamlžování“ místních úřadů. Mike nemá zlomeniny ani vážná zranění, chybí fotoaparát, kamera, které by mohly vydat důležité důkazy, batoh, taška na elektroniku, telefon, nabíječka, peněženka s eury i karta, klobouk. Poškozené kolo se dokonce nachází výše než tělo, Mike nemá boty, ty leží nedaleko těla.

Případ skoro jako pro Poirota

Němečtí vyšetřovatelé konstatují, že je pád prakticky vyloučen, vzhledem k uvedeným skutečnostem nevylučují trestný čin. Maltské úřady tvrdí, že jde o tragickou nehodu, chybějící orgány připisují krysám či jiným hlodavcům a neúplný mozek vystavení horkému slunci. Němečtí odborníci nenacházejí žádné stopy po kousnutí, vyvracejí rozložení mozku za tak krátkou dobu.

Co se tedy Mikeovi přihodilo?

Jednou z možností je, že byl Mike přepaden. V úvahu přichází i možnost, že motivem nebyla krádež jeho věcí, ale orgánů. To by částečně vysvětlovalo liknavý přístup a „mlžení“ místních orgánů z obavy o pověst destinace a negativní dopad na cestovní ruch. V jejich prospěch je však nutné konstatovat, že zde nikdy nebyl zaznamenán jediný případ týkající se jakýmkoli způsobem obchodování s lidskými orgány. Pokud by kdokoli chtěl utajit krádež, pak by pro zinscenování nehody bylo daleko jistější shodit tělo i s kolem z útesu, nebo ho hodit do vody, kde by se o důkazy postarala slaná voda a mořští živočichové.

Souvisí jeho zmizení s průzkumem Říše mrtvých?

Vždyť to poslední, o čem to osudné dopoledne mluvil, bylo, že vyráží do katakomb a pak už ho nikdo neviděl. Mike měl rád dobrodružství, a tak je možné, že ho jeho touha po zážitcích, poznání a možná i snaha o objevení něčeho neznámého zavedla hluboko do podzemní. Starobylá Říše mrtvých pod Maltou je záhadný svět, o kterém víme jen málo. Její tajemství střeží tisíce a tisíce kostí, které nejspíš nikdy nevyzradí, proč a jak skončil mladý život zvídavého Mikeho a kam zmizely jeho orgány. Nezodpovězené otázky se možná ukrývají v temných komnatách hluboko pod povrchem prosluněné Malty.

