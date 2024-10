V době, kdy realitní trh nabízí mnoho krásných domů za opravdu enormní sumy, lidé stále více hledají optimální možnosti, jak bydlet a neutratit za to všechny své úspory. Jak ale ukazuje malý kamenný domek, všechno jde, když se chce.

Malá stavení

Pokud jde o bydlení, všichni máme přestavbu, že ke svému životu potřebujeme obrovský obytný prostor. Soudě dle historie tomu ale tak není.

Snad ve všech kulturách se dříve stavěly spíše menší nebo zcela malé domy, které patřily dokonce mezi ty nejvíce oblíbené. Důvodů bylo několik.

Malý dům si mohlo dovolit daleko více lidí a postavit malý dům nebylo náročné. Nyní se tento historický trend opět vrací do módy.

I dnes vám malý dům ušetří velké množství peněz, což se vzhledem k ceně nemovitostí zdá více než výhodné. Obliba postavit si malý útulný dům skutečně roste téměř na všech kontinentech.

Ačkoliv se nejedná o úplnou novinku, v některých zemích jde o zcela nový model, který vznikl jako reakce na propad realitního trhu během všem známé krize v rozmezí let 2007–2008.

Přestavba skladiště

S malými domy se tak můžeme setkat především v jižních oblastech našeho kontinentu a samozřejmě v chudších částech země. Malé domy se ale už dříve objevovaly i poměrně bohatých oblastech, kde byly určené ke krátkodobému pobytu.

Nechte se inspirovat malými kamennými domky přímo na pláži:

Zdroj: Youtube

V některých zemích se dříve stavěly malé domy, které sloužily jako sklady nebo nářaďovny. Tento trend se nyní vrací a mnoho lidí předělává malá skladiště na novodobé a útulné obydlí.

Příkladem je i malý domek stojící ve vesnici Topići na úpatí Biokova, jen pár minut jízdy od Bašky Vody. Dům se nachází o samotě, na 200 metrech čtverečních rostlinné říše.

Malý kamenný domek o rozloze pouhých 20 metrů čtverečních vypadá dnes vypadá jako z pohádky. Vždy tomu ale tak nebylo. I tento dům býval skladištěm. Dům Malena, jak se tomuto stavení přezdívá, se rozhodl koupit a následně zrekonstruovat jeden místní manželský pár.

Poté, co manželé získali stavební povolení, nainstalovali novou elektroinstalaci, vodu, přistavěli koupelnu a kuchyň. V interiéru vsadili na jemné a zemité tóny a ačkoliv je celá stavba skutečně malá, nechybí ji potřebná vzdušnost.

V domě Malena manželé mají vše, co ke spokojenému životu potřebují. Od obývacího pokoje a kuchyně, přes ložnici, až po koupelnu. Aby dům co nejvíce otevřeli a prosvětlili, použili do domu velké skleněné stěny.

Zdroje: www.jutarnji.hr, www.standout-cabin-designs.com, www.standout-cabin-designs.com