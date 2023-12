Dětství strávil před kamerou, k filmu se dostal náhodou. Jako dětský herec se proslavil zejména postavou pana Menšíka alias Franty Zemánka coby dítěte. Známe ho ale i z jiných rolí. Hercem nikdy být nechtěl, ze světa reflektorů ale nezmizel. Dnes byste v něm „prcka“ Menšíka sotva hledali.

O kom je řeč?

Pochází z Prahy, kde se narodil 3. srpna 1965. Jeho jméno je Michal Kocourek. Shodou okolností měli jeho rodiče chatu na Vyžlovce hned vedla režiséra Václava Hudečka. Malý, velmi živý Michal (kamarád jeho dcery – dnes herečky Martiny) měl pusu pěkně prořízlou, a když pan režisér hledal do jedné divadelní hry přidrzlého rošťáka, nemusel ani dělat konkurz – měl ho po ruce. A tak ve svých pěti stanul Michal poprvé na divadelních prknech. Pro dětské role si ho poté „půjčovali“ i jiní režiséři a později nejen divadelní. Ale byl to opět pan Hudeček, který ho jako první poslal před televizní kameru. Kamerové zkoušky Michal zvládnul, tak si tedy v inscenaci Tchýně zahrál postavu rozmazleného synka.

Následovaly další inscenace, bakalářské povídky, poté i film. Z těch známějších jen připomeňme Indiány z Větrova, Sonátu pro Zrzku, Tankový prapor a samozřejmě ten známý „špenát“. S panem Menšíkem se velmi sblížili, koneckonců nehráli spolu jen jednou. Michal ho měl za druhého tátu a pan Menšík o něm v žertu říkal, že je Michal jeho syn.

close info Profimedia zoom_in Michal Kocourek na počátku 90. let

Kromě divadelních, do svých pětadvaceti let, ztvárnil na sedm desítek televizních a filmových rolí, hrál i v divadle, ale „na herectví se mu nelíbilo vůbec nic“, jak se svěřil tisku později už „pan“ Michal a zavzpomínal, že mu často bylo bez rodičů smutno.

K herectví…

I přestože k herectví nijak netíhnul, vystudoval Michal Kocourek hudebně dramatický obor na Státní konzervatoři v Praze. Tři roky pak byl členem souboru zájezdového Čechova prozatímního divadla (Divadlo F. R. Čecha). Jeho ctižádost ho vedla dál a toužil mít své vlastní divadlo. Psal se rok 1986, když se mu jeho sen splnil. Tři roky nato přišla další vlastní scéna v divadle Albatros, dále se zasadil o založení Divadla v Celetné, poté v ´91. otevřel Divadlo v Rytířské, kde dodnes vystupuje jeho soubor Černé divadlo Praha a on tam působí i jako autor. Zdá se vám to málo? Přidáme ještě činoherní divadlo malých forem Divadlo v Rytířské, kde produkuje dodnes. V 90. letech přibyl Kalich. Aby měl peníze na založení, prodal svou milovanou sbírku angličáků a „elpíček.“ Dnes provozuje také Divadlo Palace a vytvořil letní scénu v Mahlerových sadech. Dle jeho slov, když se prostě pro něco nadchne, udělá pro to cokoli.

close info Profimedia zoom_in Michal Kocourek v roce 2005

Není jen velmi úspěšný divadelní producent, ale i filmový, a je také manažerem. V roce 1992 založil agenturu Interkoncerts, která zprostředkovala více než dvě stovky koncertů významných zahraničních hvězd. Možná tak málokdo ví, že třeba Deep Purple, Tinu Turner či Roxette k nám „přivezl“ ten malý Menšík z Což takhle dát si špenát.

Dnes spolupracuje s celou řadou zahraničních producentů, založil divadelní scénu v Buenos Aires. Produkuje hudební nahrávky, koncertní turné a kulturní akce.

A soukromý život?

Pan Michal je ženatý a jeho manželka Dana (*1965) je mu i s rodinou velkou oporou. Mají spolu tři děti. Dceru Kristýnu (*1989) a dva syny: Davida (*1993) a Šimona (*2002). Je i milujícím dědečkem. Jeho velkou zálibou je zdolávání vrcholů, které je pro něho nejen výzvou, ale i cestou k pokoře. Během pandemie se pustil do řezbářství, které se stalo jeho dalším koníčkem. Kdo ví, kam by ho vítr zavál, kdyby byl jako kluk stydlivý. Jistě by byl úspěšný v jiném oboru, ale musíme uznat, že je dobře, že měl tu pusu jako dítě prořízlou. Má za sebou velký kus práce a můžeme si jen přát, aby mu jeho elán dlouho vydržel.

close info Wikipedia zoom_in Tak vypadá Michal Kocourek dnes

