Joel se už nemohl dočkat. Seděl na kamenných schodech a díval se na třpytící hladinu vody, která se odrážela v ranním slunci. Náhle hlubiny potemněly. „Už je tady!” chlapec měl obrovskou radost. Ponořil ruku. Za malou chvíli na prstech ucítil hladkou kůži. „Ahoj, kamaráde. Dobré ráno.”

Zdálo se, že obří tvor jeho slovům rozumí. Ploutvemi vyšplhal na schůdek, jako by si řekl o další pohlazení. „Počkej,” Joel se natáhl pro nachystanou rybu a strčil ji zvířeti přímo do tlamy. To se opět na chvíli ponořilo. Pak si řeklo o další pamlsek.

Neobvyklé přátelství mezi malým chlapcem a mantou obrovskou začalo nenápadně. Joel chodil každé ráno do přístavu Vueltas na La Gomeře na Kanárských ostrovech se svým otcem sledovat rybáře, jak zpracovávají nové úlovky a přebytky hází zpět do vody. Tato svačina zdarma lákala řadu dravců a rejnoků.

Jednoho dne vzal klučina malou rybku a dal ji ihned ke schodům. Jedna z mant ji s radostí snědla. Když se na chvíli vynořila, nechala se pohladit. Joel byl nadšený. Ten pocit byl nepopsatelný.

Postupem času se mezi zvířetem a člověkem vytvořilo pouto. Chlapec se ho nebál. Věděl, že i přestože je tento druh rejnoka blízký příbuzný žralokům, jeho zuby jsou zakrnělé. Většinou se totiž živí volně unášeným planktonem a drobnými živočichy.

Postupem času se Joelův ranní rituál rozkřikl všemi směry. U břehu se objevilo jak více mant, tak více dětí. V době krmení také vzniklo pozoruhodné video, které má nyní kolem 59 milionů shlédnutí.

„Manty jsou společenští tvorové. Navzájem kopírují své pohyby a také jsou zvědavé,” říká biolog Rob Perryman, který během pěti let studoval více než 500 skupin rejnoků. „Rádi se stýkají s jinými jedinci, jež si pamatují. Jejich přátelství tak připomíná vztahy mezi lidmi.”

Kamarádství mezi Joelem a obřím mořským živočichem tak podporuje pozorování vědců. Jejich vzájemná důvěra však nepřestává dojímat.

