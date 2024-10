Některé příběhy se zdají být tak neuvěřitelné, že jich musíte být svědky na vlastní oči, abyste se přesvědčili o opaku. To je případ vdovy, které 20 let po smrti manžela otevřela stodolu plnou krásných aut.

Pozůstalost po manželovi

Naše životní příběhy jsou různé. Některé jsou zábavné, jiné smutné a další nám vezmou vítr z plachet. A to doslova.

To se stalo i vdově po manželovi v americkém státě Alabama, která 20 let po jeho smrti otevřela stodolu jejich rozsáhlého obydlí. Sama se nestačila divit, co v ní objevila.

Na vdovu čekalo ve stodole poměrně velké překvapení. Stálo v ní totiž 20 zachovalých modelů starých aut, vyrobených v 70., 80. a 90. let.

Některá z nich několik desítek let nikam nejela a jen tiše bez povšimnutí stála ve stodole. Tu však žena po smrti svého muže odmítala otevřít, ačkoliv zřejmý důvod k tomu neměla.

Nakonec se však rozhodla, že je na čase se do stodoly podívat, aby zjistila, co v ní je. Objev, který zde na ni čekal, ji samotnou velice překvapil.

Nevěřila vlastním očím

Vozy, které vdova ve stodole objevila, byla povětšinou nová nebo jen mírně ojetá. Na sobě měla sice nánosy prachu, jinak však byla bez jakéhokoliv zjevného poškození. Vdova se rozhodla kontaktovat rozhlas, aby o svém objevu informovala svět.

Nevěřila totiž vlastním očím. Netrvalo dlouho a na sbírku aut do alabamské stodoly se přijel podívat sám John Clay Wolfe, americký rozhlasový moderátor a automobilový nadšenec.

Ten později informoval, že mezi vozy je k vidění například Buick Grand National z roku 1986 a Corvette Stingray z roku 1971. Nejnovějším vozem této sbírky byl Ford Mustang Cobra SVT z roku 2003.

Vdova po vášnivém sběrateli se nakonec rozhodla manželu sbírku aut prodat v aukci. Jak sama uvedla, auta jsou jí k ničemu a je škoda je nechat chátrat ve stodole. První vůz, který se rozhodla zpeněžit, bylo Porsche 911 Carrera 4.

Vdova kontaktovala místního prodejce aut, Johna Pierce, zda by jí s prodejem nemohl pomoci. Záhy na to se rozhodla prodat zbytek sbírky. Pierce se nakonec domluvil s Wolfem o odkoupení celé sbírky.

Vozy však před jejich znovupoužitím čeká rozsáhlý servis. Přece jen stála desítky let ladem ve stodole, kde se na ně jen prášilo. Objev vdovy z Alabamy je důkazem, že její manžel by skutečný gentleman, který chtěl, aby o jeho ženu bylo i v případě jeho smrti řádně postaráno. Nutno dodat, že se mu to povedlo.

