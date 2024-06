Externí autor 11. 6. 2024 clock 3 minuty

Kdybych to byla bývala věděla, tak bych si ho nebrala, aneb nejhorší manželé podle znamení zvěrokruhu, kteří se ale projeví až po svatbě. Máte doma také takovou pohromu? Zkontrolujte podle následujících znamení zvěrokruhu.

Je jasné že každé znamení zvěrokruhu má své jedinečné vlastnosti, které mohou dobře fungovat mezi kamarády, kolegy nebo sourozenci, ale absolutně se nehodí pro manželství. Jenže na takové věci bohužel často přicházíme, až když už je pozdě.

Podívejte se, kterým znamením zvěrokruhu je lepší se v partnerství vyhnout, protože to bývají v tomhle ohledu dost problematičtí hráči.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Muži narození v ohnivém znamení Berana jsou známí svou energií a vášní, s jejichž pomocí přinášejí do vztahu spoustu vzrušení. Zkrátka, nikdy se s nimi nenudíte. A díky jejich impulzivní povaze bohužel ani v tom negativním smyslu slova. Právě to bývá v manželství kámen úrazu.

Beran musí mít ve všem pravdu. Pokud ne, vylítne jako papírový čertík z krabičky a hádal by se do krve. Navíc jsou důvody k hádkám často dost malicherné. Kromě toho Beran nesnáší monotónnost. Pokud nemá v manželství dostatek impulzů ke vzrušení, odchází ho hledat jinam. S věrností si totiž hlavu příliš neláme.

Milé ženy Berana, pokud jste již uvízly ve svazku s tímto člověkem, pro klid v domácnosti a ve vaší mysli především bude lepší nad jeho cholerickými projevy mávnout rukou a myslet si něco… však víte o čem. Pokud jde o vzrušení, možná byste měla partnerovi častěji dávat najevo, jak moc je pro vás důležitý. A pokud možno nějakým originálním způsobem. Jedině tak se totiž nebude poohlížet jinde.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Všichni milujeme Blížence pro jejich přátelskou povahu a schopnost neustále bavit. Manželka muže narozeného v Blížencích by vám ovšem nejspíš řekla něco trochu jiného. Tohle znamení je totiž nejenom nedůsledné, ale rovněž i dost nepředvídatelné.

V reálu pak takový život s Blížencem vypadá tak, že manželka setí doma a on brouzdá po večírcích, protože ho to u televize nudí. Potřebuje totiž k životu neustálé stimuly a nové zážitky, situace, lidi. Jednoho krásného dne se tak může stát, že se domů vrátí jenom kufr, protože si našel novou ženu.

Takže drahé manželky Blíženců, v první řadě se smiřte s tím, že astrologie postavila muže Blížence na piedestal nejhoršího manžela podle zvěrokruhu. S nimi totiž nikdy nebudete vědět, na čem jste. Jestli vás nepřekvapí objevem nové životní partnerky, může vám například oznámit, že odešel z práce, protože ho to tam už nebavilo. A hypotéka? Tak tenhle ryze praktický detail už bude jenom na vás.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Zamilovat se do Štíra není zas až takový problém. Muži narození v tomto znamení jsou atraktivní, tak trochu tajemní a vůči své vyvolené pořádně vášniví. Tak kdo by takovému Štířímu kouzlu nepodlehl. Jenže jakmile má Štír své jisté, postupně se začíná projevovat spíš jako majetnický žárlivec.

I když by to do Štíra málokdo řekl, protože spíš působí jako chladný a odtažitý člověk, skrývá v sobě spoustu různých emocí, které dá najevo zejména, když se mu něco nelíbí. Manželství s ním je proto často plné konfliktů a prudkých hádek.

Co by vás milé zájemkyně o Štíra mělo varovat, je jeho obecná nedůvěřivost a sklony ke kontrole. Jinými slovy, pokud Štír pojme podezření, že jste dělala něco jiného, než jste mu řekla, příště vás bude sledovat, aby se přesvědčil, jak to je doopravdy. Řekněme si to na rovinu, takhle vypadá harmonické manželství? Asi ne...

Zdroje: www.prosieben.de, citymagazine.si