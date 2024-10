Externí autor 15. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Zpěvák Daniel Hůlka v minulosti vystřídal velké množství partnerek. To se ale změnilo, když potkal svou současnou manželku Barboru. Od té doby má oči jen pro ni a podle svých slov se díky tomuto vztahu zcela změnil.

V minulosti Daniel Hůlka randil převážně se ženami, které se stejně jako on pohybovaly v showbyznysu. Většinou to ale nedopadalo příliš dobře. Jako student například chodil s Olgou Šípkovou, která se později proslavila jako známá trenérka aerobiku.

Když účinkoval v muzikálu Dracula, měl se sblížit s Lucií Bílou. Románky prožil ale také s Monikou Absolonovou nebo Adélou Gondíkovou.

Následoval vážný vztah s mladičkou Šárkou Vaňkovou, která skončila druhá v historicky první české SuperStar. Ta byla o devatenáct let mladší a nakonec jejich láska skončila pro Hůlku špatně. Zamilovala se totiž do režiséra Filipa Renče a zpěváka opustila.

Jeho žena není z branže

Během příprav muzikálu Monte Cristo se Daniel Hůlka sblížil s tanečnicí Libuší a láska to byla tak velká, že se s ní po měsíci známosti oženil. To se ale ukázalo jako unáhlené rozhodnutí, protože za dalších několik měsíců se již rozváděli.

Zdrcený Daniel Hůlka měl slavných partnerek z branže dost. Začal dokonce přemýšlet, že zkusí štěstí na seznamce. Nakonec ale svou spřízněnou duši potkal čirou náhodou na svém vlastním koncertě.

„Potkali jsme se v restauraci, kam jsem po vystoupení zašel. Bylo nám spolu fajn, vyměnili jsme si čísla, psali jsme si a najednou z toho vznikl moc hezký vztah,” uvedl pro Primu CNN zpěvák.

Svatba se konala v Las Vegas

V roce 2017 se Daniel Hůlka a jeho Barbora, která v době jejich seznámení pracovala jako průvodkyně, vzali v Las Vegas, neboť jsou oba velcí milovníci cestování.

Jen o rok později se jim narodila dcera Rozárka. Přestože v tu dobu Hůlkovi bylo již přes padesát, je nyní velmi šťastný, že se konečně své malé princezny dočkal.

„Je to pro mě velká životní změna, ale jednoznačně k lepšímu. Užívám si to moc a jsem strašně šťastný. Dítě jsem chtěl opravdu dlouho a dlouho jsem čekal, až bude ta správná situace. Konečně to přišlo,” svěřil se.

Dcera je pro něj smyslem života

Malá holčička je po něm umělecky nadaná. Často ji bere s sebou do divadla na zkoušky, ovšem malá Rozárka není jen pasivní divačkou. V některých představeních, například Prodané nevěstě, totiž spolu s otcem také účinkuje.

„Když měla poprvé premiéru, zpívala Leontýnku z Ať žijí duchové, neměla žádné nervy, zpívala to naprosto dokonale a já jsem stál v portále a tekly mi slzy. Úplně mě to dostalo,” uvedl dojatý tatínek.

Otcovství je po tolika letech převážně mládeneckého života velká změna. Daniel Hůlka to ale nevnímá jako negativum. „Samozřejmě je to pro mě velká změna. Celý život se mi převrátil naruby. Ale k dobrému,” řekl pro iDNES.cz.

