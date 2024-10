Externí autor 23. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Kateřina Kornová byla svého času velmi úspěšná modelka a také manželka Jiřího Korna. To vše je ale dávno pryč. Co sympatická blondýnka, proslulá svým krátkým sestřihem, dělá dnes? S postupem času se hodně změnila, podívejte se, jak dnes vypadá.

V osmdesátých letech byla vyhledávanou modelkou. Na rozdíl od řady jiných dívek, které do prostředí modelingu dostali náboráři přímo na ulici, případně vítězství v lokální soutěži krásy, ona se o své štěstí přičinila sama.

Narodila se a žila v Praze a tam také studovala na gymnáziu. Právě tehdy ji napadlo, že by si mohla ke škole přivydělávat jako modelka.

„Jako studentka gymnázia jsem si přivydělávala v Bílé labuti, kde jsem chodila tzv. přehlídky na patře. Nikdo mě neobjevil – jednoduše jsem tam jednoho dne napochodovala a zeptala se, jestli by o mě neměli zájem,” popsala okolnosti svého vstupu do světa modelingu pro iDNES.cz.

Jak vysvětlila, rozhodla se tak především proto, že jí její okolí neustále předhazovalo, že je tak krásná, že by klidně mohla dělat manekýnku. Samotnou by ji to nejspíš ani nenapadlo.

Po maturitě začala pracovat jako bankovní úřednice, stereotypní zaměstnání ji ale vůbec nebavilo a od života chtěla víc. Proto se začala poohlížet po něčem jiném.

„Nezbylo mi nic jiného než jít do ÚBOK (Ústav bytové a oděvní kultury, pozn. red,) a zaklepat na dveře, jestli by náhodou... Tenkrát nebyla žádná Miss, ze které se dnes rekrutují modelky, musela jsem si pomoci sama. A ono to vyšlo,” pokračovala Kateřina Kornová v dalším vyprávění.

S Kornem se seznámila při práci

Během toho se seznámila s Ladou Prosovou a Martinou Formanovou. Další nabídku tyto tři dívky dostaly od tehdy velmi populárního Jiřího Korna, který je oslovil, aby s ním vystupovaly v jeho silvestrovské show.

S Jiřím Kornem později Kateřina spolupracovala ještě několikrát. Poté odjela na rok pracovat do Vídně a po návratu na spolupráci znovu navázali. Z čistě pracovního vztahu se ovšem stalo něco víc.

Za Jiřího Korna se velmi brzy provdala a záhy se jim narodil syn Filip. Bohužel se ale po jeho narození ukázalo, že trpí dětskou mozkovou obrnou. Kateřině Kornové tak dalo skutečně hodně práce, než se jí díky rehabilitacím podařilo chlapce naučit chodit.

Syn trpí vážnou nemocí

Během tohoto období se narodila ještě dcera Kateřina, která již byla zcela zdravá. Poté, co tento nápor manželství Kornových neustálo a rozpadlo se, byla to právě malá Kačenka, kdo mamince s nemocným bratrem pomáhal.

Později navíc vyšlo najevo, že Filip trpí také autismem a epilepsií. Proto i v dospělosti potřebuje pomoc. Z toho důvodu také nadále žije se svou matkou a bude to tak nejspíš už napořád.

Kateřina Kornová, která se později znovu vdala a rozvedla, se s láskou stará jak o syna, tak o svá vnoučata, která díky dceři Kateřině má. V sedmapadesáti letech je stále velmi pohledná a stylová.

Role babičky ji těší

Je sice pravdou, že postavu manekýnky již skutečně nemá, od dámy v jejím věku by to ale nejspíš nikdo ani neočekával. Stále navíc vypadá spokojeněji a vyrovnaněji, než řada jiných lidí.

S rolí babičky navíc podle svých slov nemá vůbec problém a naopak si ji velice užívá, jak jen může.

„Už to tak je a já to pojímám dost tradičně. Stejně jako jsem byla pro své děti vždycky maminka, neříkaly mi křestním jménem, tak ani tady to nebude jinak,” prozradila pro magazín Vlasta.

Zdroje: iDNES.cz , TVGuru.cz , Vlasta.cz